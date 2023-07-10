«العربية للتصنيع»: ندرس إنتاج أجهزة التنفس الصناعي المنزلية في مصر

أعلنت الهيئة العربية للتصنيع، عن دراستها لإنتاج أجهزة التنفس الصناعي المنزلية، خلال المرحلة المقبلة.

وذكرت «العربية للتصنيع»، في تقرير مصور صادر عنها، أن الشركة العربية البريطانية للصناعات الديناميكية، التابعة لها، انتهت بالفعل من تصنيع أجهزة التدفق العالي للأكسجين، وتدرس حاليًا بالتعاون مع إحدى الشركات الرائدة، الشراكة في كل ما يلزم مصر من إنتاج أجهزة التنفس الصناعي المنزلية، وأجهزة مولدات الأكسجين، وأجهزة العناية المركزة، في خطة متوسطة المدى تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر، والتصدير للخارج.

أجهزة التنفس الصناعي

وعن أجهزة «التنفس الصناعي» الذي انتجته «الهيئة» في وقت سابق، أشارت إلى أنها عبارة عن جهاز التدفق العالي للأكسجين عن طريق الأنف، وهو أحد طرازات أجهزة التنفس الصناعي، المستخدم في علاج الحالات البسيطة والمتوسطة من مرضى فيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» ومتحوراته، وفي علاج الأمراض الصدرية.

وشددت «العربية للتصنيع»، على أن جهازها اجتاز كل الاختبارات النظرية والعملية بنجاح وكفاءة عالية، حتى حصل على تصريح التداول من هيئة الدواء المصرية، فضلاً عن خضوعه لاختبارات عديدة في مستشفيات وكلية الهندسة بجامعة القاهرة، موضحة أن جهازها يساعد على التنفس حال حدوث قصور في الرئة لأسباب مرضية.