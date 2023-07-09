«العربية للتصنيع»: تجهيز مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات للمواطنين

قال اللواء مهندس مختار عبداللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إنّ للهيئة دورا في التصنيع المحلي ونقل التكنولوجيات، موضحًا: «تعاوننا مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تجهيز المراكز التكنولوجية».

مصنع قادر للصناعات المتطورة يجهز مراكز تكنولوجية متنقلة من الألف إلى الياء

وأضاف «عبداللطيف» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج «الحياة اليوم»، على قناة «الحياة»: «مصنع قادر للصناعات المتطورة يجهز مراكز تكنولوجية متنقلة من الألف إلى الياء، وكل ما في هذه العربات إنتاج محلي».

وتابع: «العربة عبارة عن مركز تكنولوجي متنقل يؤدي خدمات الشهر العقاري بالكامل مثل الأماكن الثابتة ويؤدي خدمات السجل المدني بالكامل، وهي سيارات متنقلة وبها كل وسائل الراحة، فهي مكيفة وبها إنترنت والطابعات وأجهزة الحواسيب الآلية، وكل ذلك بأيادٍ مصرية، وجزء كبير منها من إنتاج الهيئة».

وأوضح: «قمنا بعمل 53 مركزا تكنولوجيا متنقلا، وفي الأيام القليلة المقبلة ستنتشر على طرق مصر المختلفة، واليوم أبلغونا في وزارة التخطيط أن هناك 200 مركز تكنولوجي سيتم تجهيزها في مصنع قادر للصناعات المتطورة بالأسلوب ذاته لنقدم خدمة للمواطنين في جميع أنحاء مصر، ووزارة التخطيط ستتولى مهمة التوزيع، كما ستقدم الخدمة للمصطافين على الطرق السريعة بمنتهى السرعة واليسر».

السيارة بها 3 مكاتب بـ3 موظفين يقدمون 3 خدمات على التوازي

وأكد، أن «السيارة بها 3 مكاتب بـ3 موظفين يقدمون 3 خدمات على التوازي، و4 كراسي لـ4 مواطنين، والسيارة بها مولد كهربائي لتشغيل التكييف والأجهزة المختلفة».

وأكد: «الـ30 سيارة التي شاهدها رئيس مجلس الوزراء اليوم جهزناها في 21 يوما، وكان هذا الأمر تحديا كبيرا لنا، لكننا عملنا في المصنع لمدة 24 ساعة، وأحيي مهندسي ومهندسات وفنيي وفنيات مصنع قادر، ولدينا أفكار وطلبات للتصدير، مثل ليبيا، ولا نجهز المراكز التكنولوجية المتنقلة فقط، ولكن عربات البريد المتنقل وعربات نقل الأموال ونقل الوثائق وعربات الإطفاء وعربات الحريق، لأن مصنع قادر وظيفته تجهيز العربات للأغراض كافة».