البنك الأهلي يساهم في تعميق الصناعة المحلية مع الهيئة العربية للتصنيع

شهد البنك الأهلي المصري، ومصنع قادر، إحدى قلاع الهيئة العربية للتصنيع، تعاونا جديدا في مجال تصنيع أبواب الغرف المصفحة داخل فروع البنك.

وأعرب هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، عن اعتزازه بالتعاون المثمر والمتنامي مع الهيئة العربية للتصنيع بمختلف المصانع الوطنية التابعة لها، ما يأتي في إطار حرص البنك الأهلي المصري المستمر على تشجيع الصناعة المصرية من خلال منتجات ذات مستوى عال من الجودة لما تحققه من مردود اقتصادي كبير، خاصة في المنتجات التي تواكب المنافسة مع البديل المستورد، حيث كان البنك الأهلي المصري أول بنك يتعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد بوابات كشف المعادن للمباني والفروع الخاصة بالبنك اعتبارا من العام الحالي والتي تم احلالها محل البوابات المستوردة بفروع البنك المختلفة.

تشجيع المنتج المحلي

وأشاد اللواء مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، باستمرار التعاون الإيجابي مع البنك الأهلي المصري في تشجيع المنتج المحلي، الذي ينعكس آثاره على خلق مزيد من فرص العمل في مختلف القطاعات، مؤكدا تطلعه لمزيد من التعاون المثمر بين البنك في مختلف المجالات.

إنتاج محلي بمواصفات عالمية

وأشار حسام الحجار، رئيس مجموعة الدعم الإداري بالبنك الأهلي المصري، إلى أنّ التعاون مع مصنع قادر بالهيئة العربية للتصنيع، يمتد ليشمل تصنيع الباب الرئيسي للغرف المصفحة داخل فروع البنك إحلال الكالون المستورد بكالون محلي مطابق للمواصفات، حيث انه تم توريد وتركيب أول باب مصفح إنتاج محلي بالكامل بمواصفات عالمية في مصر داخل مصنع قادر وتم تركيبه بأحدث فروع البنك الأهلي المصري.

توريد 260 ألف لمبة ليد

وأكد الحجار، استمرار التعاون بين البنك الأهلي المصري خلال الفترة الماضية مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإنتاج الحربي، من خلال تدبير الكثير من احتياجات البنك ومنها تصنيع سيارات الصارف الآلي المتحركة للبنك، حيث جرى توريد 20 سيارة بالكامل بأعلى المواصفات الفنية، وكاميرات المراقبة وأجهزة التتبع، كما يتم توريد جميع أنواع البالتات الخشبية اللازمة لمباني حفظ المستندات بالبنك وكذلك البكر الحراري لماكينات الصارف الآلي والصندوق المعدني لحفظ الراوتر وبعض أنواع الأثاث، وجرى تصنيع وتوريد 260 ألف لمبة ليد داخل الهيئة.

إنتاج كاميرات مراقبة محلية

وأشار إلى نجاح البنك الأهلي المصري في تصنيع القطاعات المعدنية بمصنع قادر، كبديل عن منتج أمريكي كان يتم استيراده للبنوك بنفس المواصفات العالمية، وجرى اعتماده من الشركة الأمريكية المصنعة بالخارج، وانخفضت تكلفة المتر المحلي عن المستورد بنسبة 70%، وجار العمل على إنتاج كاميرات مراقبة محلية مطابقة للمواصفات الخاصة بالبنوك.