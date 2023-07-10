«مشروعات النواب» توافق على إضافة مزايا جديدة لدعم وحدات الطعام المتنقلة

وافقت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، على إضافة عدد من المزايا لوحدات الطعام المتنقلة بهدف التيسير على الشباب.

مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة

وقال النائب محمد مرعي، إن القانون رقم 92 لسنة 2018، والذى يتضمن تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة لم يُفّعل بالشكل المطلوب منذ صدوره حتى اللحظة الراهنة، لوجود كثير من الجهات ذات الصلة، وهو الأمر الذي كان له أثر سلبي على تطبيقه بسبب التشابك بين تلك الجهات.

وكشف النائب عن أن اللجنة عقدت 25 اجتماعا منذ عام 2018 حتى اليوم، لقياس الأثر التشريعي للقانون ولكنه لم يُطبق.

ووافقت اللجنة البرلمانية في التعديلات النهائية على مشروع قانون عربات الطعام المتنقلة على إضافة عدد من المزايا، وهي أن يكون جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة من الجهات مانحة الترخيص للتيسير علي الشباب وحتى يتم الإستفادة من مزايات قانون 125 لسسنة 2020.

أماكن عربات الطعام المتنقلة

وألزمت التعديلات جهات الولاية، سواء المحافظين أو هيئة المجتمعات العمرانية، بتحديد أماكن لعربات الطعام المتنقلة، وأقرت التعديلات بأن يتم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لمتابعة تطبيق أحكام القانون وذلك للتيسير وتذليل العقبات التي تقابل الشباب.