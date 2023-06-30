وكيل مجلس النواب: جميع قيادات الدولة تعمل على تسهيل الإجراءات لجذب الاسثمار

كشف النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، عن خارطة طريق للنهوض بالصناعة، واستقطاب الشركات العالمية؛ إذ تبدأ هذه الخارطة بالقضاء على البيروقراطية، وجميع قيادات الدولة تعمل على تسهيل العديد من الإجراءات لتشجيع وجذب الاستثمار.

خارطة طريق للنهوض بالصناعة

وقال النائب محمد أبو العينين خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، في حلقة خاصة بمناسبة الذكرى الـ10 لثورة 30 يونيو، عبر قناة «صدى البلد»، إن الرقمنة تساهم في القضاء على البيروقراطية، وتساهم في جذب المستثمرين، كما أن استخدام التكنولوجيا يساعد على تشجيع المستثمرين.

وأوضح وكيل مجلس النواب: «كان من الممكن استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية، في تقديم تسهيلات استثمارية للمستثمرين الذين خروجوا من هاتين الدولتين عقب اندلاع الأزمة، لكن هناك بعض المعوقات جعلتهم يذهبون لتركيا والإمارات».

ولفت «أبو العينين»، إلى أنه لا بد من التواصل مع المسؤولين المصريين والشركات العالمية وتسهيل الإجراءات لهم، وتقديم مزايا ضريبية للمستثمرين، وتذليل الصعاب أمامهم، للاستثمار داخل مصر، كما أن وجود الشركات الكبرى في كل المجالات سيساهم في جذب كل شركات العالم لمصر، وفي حالة الانتقال للصناعات الحيوية سيساعد في قدراتنا التصديرية.

جذب كبرى الشركات في البترول

وأوضح أن مصر تقدمت في مجال البترول ونجحت في جذب شركات البترول العالمية، مؤكدًا أن التكنولوجيا هي أساس التقدم، ولا بد من تفجير طاقة الشباب المصري واغتنام مهاراتهم.