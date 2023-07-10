استمرار فعاليات «كلنا واحد» في محافظات الجمهورية.. سلع مخفضة بنسبة 60%

واصلت وزارة الداخلية، مدّ فعاليات المرحلة الثالثة والعشرين من مبادرة «كلنا واحد» لمدة شهرين تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتوفير السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 60% بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.

وبحسب بيان عن وزارة الداخلية، جرى التنسيق مع عدد من السلاسل التجارية الكبرى المشاركة في المبادرة بإجمالي 1364 فرعا على مستوى الجمهورية، فضلا عن إطلاق قوافل سيارات مجهزة بعدد 5 سيارات لكل قافلة، لطرح السلع الغذائية وتستهدف القوافل المناطق الأكثر احتياجا بنطاق محافظات «القاهرة – الجيزة – القليوبية».

وفى ذات السياق، تواصل وزارة الداخلية الدفع بسيارات منظومة أمان التابعة للوزارة، محمّلة بعبوات تضم سلع غذائية تم إعدادها بجودة عالية بهدف طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة تصل إلى 50% بالمنافذ الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية moi.gov.eg.