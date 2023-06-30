الداخلية تحتفل بـ30 يونيو.. توفير سلع بأسعار مخفضة ضمن «كلنا واحد» في 1577 محلا

بالتزامن مع ذكرى الاحتفال بثورة 30 يونيو ومرور السنة العاشرة على الثورة، أعنلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية انضمام عدد من الكيانات والسلاسل لفاعلية يوم 30 يونيو 2023 التي تطلقها الوزارة ضمن المرحلة الـ23 من مبادرة «كلنا واحد»، وكان ذلك بعدد 57 مولا تجاريا، و201 سلسلة مواد غذائية، كيانات صناعية ومطاعم بإجمالي وصل إلى 1577 محلا في جميع أنحاء الجمهورية لتوفير منتجاتها من مختلف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية وتقديم خدماتها للمواطنين بخصومات خاصة.

المساهمة في رفع العبء عن المواطنين

كل ذلك يأتي في إطار التوجيهات التي تقدمها القيادات السياسية لدعم منظومة الحماية الاجتماعية للمواطنين واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك كله استمرارًا لثوابت إستراتيجية وزارة الداخلية في تكريس الدور المجتمعي لمنظومة العمل الأمنى من خلال المساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين.

تقديم خدمات للمواطنين

ويتمّ عمل ذلك بالتنسيق مع عدد من الكيانات الصناعية والتجارية وشركات كبري، ومحال تجارية ومطاعم ومحلات للحلويات لتوفير كل المنتجات المختلفة وتقديم خدماتها للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 10 سنوات على ذكري ثورة 30 يونيو.

وجاء إجمالي الكيانات المشاركة فى الفعالية حتى الآن 57 مولا تجاريا و44 سلسلة محل حلويات بإجمالي 349 فرعا، 104 سلاسل مطاعم وكافيهات بإجمالي 629 فرع، 53 كيانا صناعي بإجمالي 599 فرعا وذلك بإجمالي1577 فرعا، بالإضافة إلى 36 منفذا من منافذ مصر للبترول.