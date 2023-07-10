«الزراعة»: دراسات تطوير حدائق الحيوان بدأت قبل عامين (فيديو)

قال الدكتور إيهاب صابر رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ دراسات تطوير حدائق الحيوان بدأت قبل عامين، وبدأ التنفيذ أمس الأحد، مشيرًا إلى التعاقد مع إحدى شركات الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي الشركة العامة للتوريدات والمقاولات، من أجل تطوير حديقة الحيوان بما لا يتعارض مع الحفاظ على تراثها وأصولها وأشجارها.

الحفاظ على ملكية حدائق الحيوان لوزارة الزراعة

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلامي مصطفى كفافي: «تم التأكيد حفظ ملكية حدائق الحيوان لوزارة الزراعة وهناك حق انتفاع وتطوير وتشغيل لمدة 25 سنة باشتراطات مكتوبة في عقد حكومي جرى مراجعته والموافقة عليه من مستشاري مجلس الدولة بملاحظاتهم التي تم وضعها في الاعتبار».

الغطاء النباتي سيزداد رونقا وجمال

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «نطمئن الشعب المصري بأن حديقة الحيوان ستكون مميزة، ويجب أن نفرق بين حديقة الحيوان وحديقة الأورمان، ففي حديقة الحيوان أشجار قديمة وأشجار عتيقة ولا يمكن المساس بها، والغطاء النباتي سيزداد رونقا وجمالا، وسيكون أكل الحيوانات مطابقا للمواصفات القياسية العالمية».

هدف التطوير لن يكون قطع الأشجار

وتابع رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي: «هدف التطوير لن يكون قطع الأشجار وهذا الأمر منصوص عليه في العقد، وهناك 137 موظفا وعاملا وبيطريا يراقبون العمل.. أي حاجة فيها حيوانات أو طيور أو دواجن ستكون وزارة الزراعة مسؤولة عنها طوال الـ24 ساعة».