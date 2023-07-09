12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان بعد تسليمها اليوم لـ«التحالف المصري»

أكد أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة، أنّ التحالف المصري لتطوير حديقة الحيوان، استلم الحديقة اعتبارا من اليوم لبدء عملية التطوير حتى تكون على غرار حدائق الحيوان العالمية، وهناك بعض المعلومات المهمة حول عملية تطوير الحديقة وهي:

1- الحديقة ستظل ملك وزارة الزراعة وتحت الإشراف الفني لهيئة الخدمات البيطرية.

2- التطوير تحت إشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان والاتحاد الدولي لحدائق الحيوان من خلال تحالف بعض الشركات الوطنية المصرية الخالصة، وعلى رأسهم شركة المشروعات للإنتاج الحربي.

3- الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان وافق على مشروع التطوير والتصميم الهندسي، وهذه خطوة مهمة تسهم في عودة الحديقة إلى التصنيف الدولي لحدائق الحيوان الذي خرجت منه 2004 بسبب عدم اتباع المعايير الدولية في إيواء الحيوانات.

4- مشروع التطوير وضعه أكبر استشاري عالمي في تطوير حدائق الحيوان، والذي طوّر 12 حديقة على مستوى العالم منها حديقة الحيوان في لندن.

5- جلب أنواع جديدة ونادرة من الحيوانات لم تكن موجودة من قبل، وزيادة عدد الحيوانات بالحديقة من حيث النوع والكمية.

6- تطوير وإدارة الحديقتين (الحيوان والأورمان) سيكون بنظام حق الانتفاع لمدة 25 سنة مقابل إيجار سنوي يتم زيادته بنسبة محددة كل عام.

7- الحفاظ على الطابع التراثي للحديقتين وكذلك النباتات والأشجار النادرة، وكل ما هو أثري.

8- الحديقة ستكون مفتوحة بلا حواجز، مع تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية.

9- الحيوانات ستظل في الحديقة خلال فترة التطوير تلقى كل الرعاية البيطرية والتغذوية تحت إشراف هيئة الخدمات البيطرية.

10- الربط بين حديقتي الحيوان والأورمان من خلال نفق.

11- تطوير الحديقة يأتي في إطار جهود الدولة رفع كفاءة أصولها لتعظيم الاستفادة منها في تحقيق إيرادات وتوفير فرص عمل جديدة.

12- غلق الحديقتين خلال مدة التطوير، والتي سيتم ضغطها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتحها أمام المواطنين.