بدء غلق حديقة الحيوان بالجيزة لتطويرها.. خطة مدتها 18 شهرا

أعلنت حديقة حيوان الجيزة، اليوم، غلق أبوابها أمام الزوار لمدة 18 شهراً لبدء عملية التطوير التي تقوم بها عدداً من الجهات الحكومية وبالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك لخدمة المواطنين وتحقيق عائد يضمن استدامة تشغيل الحديقة في إطار من الحفاظ على الطابع التاريخي والفني المميز لتلك الحدائق.

حفر الطرق الداخلية يستلزم غلق حديقة الحيوان

وقال أحمد إبراهيم المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، إنَّه نظراً لحجم أعمال التطوير والترميم الكبيرة التي ستتم للبنية الأساسية المتهالكة لحديقة الحيوان، سوف تغلق الحديقة أبوابها اليوم ويتطلب الأمر حفر الطرق الداخلية، وسوف تكون هناك صعوبة لاستقبال المواطنين حرصًا على سلامتهم أثناء مدة التطوير والتي سيتمّ ضغطها تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية من أجل سرعة فتح الحديقة أمام الزائرين.

غلق حديقة الحيوان وتطويرها لرفع كفاءة جميع خدماتها

أوضح المستشار الإعلامي لوزير الزراعة، في تصريحات له، أنَّه بعد غلق حديقة الحيوان سيتمّ تنفيذ خطة تطوير الحديقة والتي تستهدف رفع كفاءة جميع خدماتها، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقوماتها، والحفاظ على طابعها الأثري والنباتات والأشجار النادرة مع استعادة طابعها التراثي، كذلك سوف تشمل خطة التطوير إعادة إحيائها كمنطقة مفتوحة ومساحات خضراء تعد متنفساً للمواطنين، لتكون حديقة الحيوان على غرار الحدائق العالمية المفتوحة بلا حواجز، كذلك يتم تطبيق أعلى معايير الأمان العالمية، وذلك بالتعاون مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان وتحت إشراف الاتحاد الأفريقي لحدائق الحيوان.

كما أكّد المستشار الإعلامي لوزارة الزراعة أنَّه سوف يتمّ في نفس التوقيت البدء في تطوير حديقة الاورمان المجاورة لحديقة الجيزة بالتزامن مع حديقة الحيوان، وذلك في إطار جهود الدولة بتعظيم الاستفادة من أصولها حتى تحقق الأهداف المرجوة منها، إذ يتمّ غلق حديقة الحيوان بداية من اليوم الأحد.

المطور الرئيسي لحديقة الحيوان

وكان المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، قد أكّد في بيان سابق، أنَّ شركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة هي المطوّر الرئيسي للمشروع وذلك بالتحالف والشراكة مع القطاع الخاص، على أن يتمّ الاستعانة بخبرات شركات عالمية للتطوير والمتخصصة في مجالات تصميم حدائق الحيوان والبيئة الحيوانية والنباتية مثل شركة برنارد هاريسون العالمية التي تعتبر من أكبر مصممي حدائق الحيوان حول العالم وساهمت في تطوير حدائق مثل حديقة الحيوان بلندن وحديقة سنغافورة.