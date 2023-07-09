محمد رجائي: تطوير حديقة الحيوان خلال عام.. وسنحافظ على طابعها التراثي

أكد الدكتور محمد رجائي مدير حدائق الحيوان بوزارة الزراعة، أنه سيتم غلق حديقة الحيوان اليوم لبدء عملية التطوير الشاملة، مشددًا على أن عملية التطوير تستهدف الاستغلال الأمثل للحديقة، وإعادة إحياء التراث وعودة الحديقة لعراقتها.

رجائي: التطوير يستهدف عودة الحديقة لطبيعتها

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «من مصر» الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على قناة «سي بي سي»، إن التطوير يستهدف عودة الحديقة لطبيعتها في إيواء الحيوانات ورعايتها، وممارسة حقوقها الطبيعية.

وشدد على أنه سيتم الاستعانة بأكبر الخبرات العالمية في تصميم الحديقة، وسيتم تطوير حديقة الحيوان بالجيزة وفقًا للمعاير الدولية، مع الحفاظ على الأشجار، التاريخية والنادرة.

الحفاظ على الطابع التراثي للحديقة

وذكر أن التطوير سيحافظ على الطابع التراثي، وسيكون بإشراف الاتحاد الإفريقي لحدائق الحيوان وبالتعاون مع الاتحاد الدولي لحدائق الحيوان، مشيرًا إلى أنه سيتم ضغط الجدول الزمني، حيث تم تسليم الموقع إلى المطور، ومشروع التطوير سيستغرق من عام لعام ونصف.