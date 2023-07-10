طرق التسجيل لاختبارات القدرات 2023.. «التعليم العالي» توضح

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، خطوات التسجيل لاختبارات القدرات 2023 وذلك عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت، في إطار بدء العمل بأعمال تنسيق الجامعات 2023 للطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة 2023.

طرق التسجيل لاختبارات القدرات 2023

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أنه يمكن التسجيل لاختبارات القدرات 2023 عن طريق الموقع الإلكتروني للتنسيق، وإتباع الخطوات التالية:

- يقوم الطالب بالدخول على موقع التنسيق، ثم يدخل إلى صفحة تسجيل اختبارات القدرات.

- التسجيل من خلال استخدام الرقم القومي، ورقم الجلوس الخاص بالطالب.

- تظهر للطالب بياناته الشخصية.

- يجب التأكد من صحة البيانات المدونة على موقع التنسيق الإلكتروني الخاصة بالطالب.

- تظهر للطالب قائمة بأنواع اختبارات القدرات المتاحة للطالب، والكليات، والأماكن المخصصة لأداء هذه الاختبارات، وكذلك المواعيد المحددة للطالب.

اختيار نوع القدرات والمواعيد

- يقوم الطالب باختيار نوع القدرات، والمواعيد، وسيتم تحديد الموعد الذي سوف يتوجه به إلى الكلية.

- عقب انتهاء الطالب من عملية التسجيل، يقوم الطالب بطباعة إيصال، يشمل أنواع القدرات التي أبدى الرغبة في أدائها، والمواعيد، وأماكن أداء هذه الاختبارات بالكليات التي قام الطالب بتسجيلها على موقع التنسيق الإلكتروني.

- تلتزم الكليات المعنية بعقد امتحانات القدرات في المواعيد المحددة.