مصادر بـ«الأعلى للجامعات» تكشف موعد انطلاق اختبارات القدرات 2023

تستعد الجامعات الحكومية بمختلف المحافظات لاختبارات القدرات 2023 في الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات، وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في هذا الشأن.

اختبارات القدرات 2023

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر بالمجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه من المقرر فتح باب التسجيل لأداء اختبارات القدرات بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 2023 وفقا للضوابط والقواعد المعمول بها في هذا الشأن والتي من المقرر الكشف عنها خلال الأيام المقبلة بعد انتهاء الامتحانات، موضحة أن العمل والاستعدادات بمختلف الكليات يتم على قدم وساق وفقا لتوجيهات اجتماع المجلس الأخير والذي عقد في رحاب جامعة قناة السويس.

مكتب التنسيق وفروعه بالمحافظات انتهى من كل التجهيزات اللوجستية

وأضافت المصادر أن مكتب التنسيق الرئيسي وفروعه بالمحافظات انتهى من كل التجهيزات اللوجستية الخاصة بأعمال تنسيق الجامعات، موضحة أن موقع التنسيق الرئيسي عبر بوابة الإنترنت هو النافذه الوحيدة للتنسيق لطلاب الجامعات.