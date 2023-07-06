مصدر بـ«الأعلى للجامعات» يكشف رسوم اختبارات القدرات 2023

كشفت مصادر بوزارة التعليم العالي والأعلى للجامعات الحكومية، أن لجنة قطاع كليات التربية الرياضية التابعة للمجلس ستجتمع، الاثنين المقبل، لوضع اللمسات النهائية استعدادًا لاختبارات القدرات 2023، والتي من المقرر أن تنطلق عقب امتحانات الثانوية العامة 2023، بجانب مناقشة عددٍ من الموضوعات المتعلقة بلائحة كليات التربية الرياضية.

رسوم اختبارات القدرات 2023

وأوضحت المصادر في المجلس الأعلى للجامعات، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المجلس حدد رسوم اختبارات القدرات 2023 لمختلف الكليات التي يحق الالتحاق بها اجتياز عدد من الاختبارات وهي 600 جنيه للكلية، منوهة بأنّ العمل بمختلف القطاعات يتم على قدم وساق لتنسيق الجامعات 2023، مؤكدة أنّ مكتب التنسيق الرئيسي بجامعة عين شمس كما هو دون تغيير وفروعه بجامعات أسيوط والإسكندرية.

تنسيق الجامعات 2023

وتستعد الجامعات الحكومية والخاصة لأعمال تنسيق الكليات 2023، وفقاً للقواعد والضوابط التي حددها المجلس في هذا الشأن، وأنهت العديد من الكليات التي يشترط الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، الاستعدادات اللوجستية الخاصة بها.