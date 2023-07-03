إلغاء اختبارات القدرات لـ6 كليات للعام الدراسي 2023 لهذه الفئة من الطلاب

ذكر المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، إجراء اختبارات القدرات 2023 للكليات التي يتطلب الالتحاق بها اجتياز اختبارات القدرات، وهي كليات «التربية الفنية، والموسيقية، والرياضية، والنوعية، والفنون التطبيقية، والتربية شعب (تربية فنية، وتربية موسيقية)، والفنون الجميلة»، عقب انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة، بالإجراءات وقواعد اختبارات القبول المعمول بها في العام الماضي دون تغيير.

اختبارات القدرات 2023

وأكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، وفق تقرير صادر عنه، إلغاء اختبارات القدرات 2023 للطلاب الحاصلين على الشهادات الثانوية العامة المصرية لعدد من الكليات التي كان لها اختبارات القدرات السنوات الماضية، وما يعادلها من شهادات، والدبلومات الفنية لكليات التمريض والإعلام، والمعهد الفني للتمريض، والجامعات التكنولوجية والمعاهد الفنية الصحية، وكليات التكنولوجيا والتعليم.

تنسيق الجامعات 2023

وأوضح المجلس الأعلى للجامعات، أنّه تقرر إلغاء الاختبارات المعرفية، واستمرار العمل بنظام الاختبارات المهارية، بالنسبة لباقي الكليات التي تشترط النجاح بها، وتستلزم إجراء اختبارات قدرات اللياقة والفنون.