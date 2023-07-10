في ذكرى وفاة عمر الشريف.. نجوم يرغبون في تقديم سيرته الذاتية

رحل الفنان العالمي عمر الشريف، عن عالمنا في 2015 عن عمر يناهز الـ83 عاما، وترك إرثًا سينمائيًا كبيرًا في مصر وهوليوود، وكانت حياة النجم الراحل مليئة بالمواقف والأسرار والكواليس مع نجوم كبار، وفقا لما رواه في مذكراته التي ينتظر الجمهور ليراها على الشاشة، بعد ما حصل الكاتب هيثم دبور على حقوق تحويل المذكرات لعمل فني.

في ذكري وفاة عمر الشريف، كشف الكاتب هيثم دبور في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، تفاصيل مذكرات عمر الشريف التي تتضمن محطات في حياته لم يتم الحديث عنها بالشكل الكافي، أبرزها رحلة صعوده في هوليوود بالإضافة إلى احتراف لعبة «البريدج»، مؤكدا أن طبيعة شخصية عمر الشريف والظروف المحيطة بها تجعله عملا يحتاج إلى وقت كافٍ في التنفيذ ولا مجال فيه للاستسهال، على حد تعبيره.

تامر هجرس: الناس كانت بتشبهني بعمر الشريف في بدايتي

وعبر عدد من النجوم عن رغبتهم في تقديم السيرة الذاتية للنجم الراحل عمر الشريف، من بينهم الفنان تامر هجرس، الذي قال في برنامج «واحد من الناس» مع الإعلامي عمرو الليثي، «لو هعمل سيرة ذاتية لفنان هيكون عمر الشريف، والجمهور في بدايتي كان يشبهني به ونبرة صوتي قريبة منه».

ولا يعتبر «هجرس» هو الوحيد الذي كشف رغبته في تقديم السيرة الذاتية للنجم العالمي، حيث أعلن الفنان طارق الإبياري في تصريحات سابقة أنه يتمنى تقديم سيرة «الشريف» في عمل فني.