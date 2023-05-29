تامر هجرس: لا يوجد خلاف مع محمد رمضان.. وأتمنى تجسيد شخصية عمر الشريف

كشف الفنان تامر هجرس حقيقة خلافه مع الفنان محمد رمضان بعد فيلم «الديزل»، قائلا إنه لم يكن مقتنعًا بدوره في الفيلم «وافقت على المشاركة وعملته علشان محمد رمضان وكريم السبكي».

تامر هجرس: لم أتقاض أجر عن مشاركتي في فيلم الديزل

وأضاف «هجرس» خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور عمرو الليثي ببرنامجه «واحد من الناس» على شاشة الحياة: «مشهد انزل على ركبك ياله بقى تريند مع الناس، وأنا لم أتقاض أجرا عن المشاركة في الفيلم، ووجه الخلاف إني كنت شايف إنه كان ممكن يستخدمني أحسن من كده، وأن الدور يكون أفضل ولكن إذا كانت تلك رؤية المخرج ما فيش مشكلة».

وتابع هجرس: «أنا ورمضان أصحاب وبنتقابل ونخرج ونتصور مع بعض ومفيش أي خلاف بيننا»، وعن الفنانة يسرا أجاب هجرس: من أعز أصدقائي وأنا بيني وبينها كيميا خاصة جدًا وبالأخص كما ظهر في مسلسل لقاء خاص».

تامر هجرس يكشف عن الشخصيات الذي يتمنى تجسيدها

وأضاف هجرس: «أتمنى إني أعمل شخصية عمر الشريف وبعض الناس ترى إن صوتي قريب منه وأنا أعشقه وعندما عرض فيلم بركان الغضب، الناس شبهتني بيه، واتعرفت عليه بعد كده وبقينا أصحاب أوي، وكنا بنسهر مع بعض وكان معانا يسرا، وبيحكي لي قصص خاصة جدا، وأنا مش مصدق نفسي إن عمر الشريف بيحكي لي أنا الكلام ده».