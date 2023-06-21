منى نور الدين خلال ندوة تكريمها بمهرجان «جربة»: عمر الشريف فنان رائع

قالت الفنانة منى نور الدين في ندوة تكريمها ضمن فعاليات مهرجان «جربة»، للسينما العربية إنها عاشت تجربة فريدة مع الفنان عمر الشريف.

منى نور الدين تشيد بأداء هند صبري

ورأت منى أن عمر الشريف فنان عالمي ورائع وكان جميلا للغاية أثناء تعاونهم سويا وأحبته كثيرا بسبب أخلاقه العالية، مشيدة بأداء الفنانة التونسية هند صبري بعد نجاحها في الدراما المصرية.

مهرجان جربة للسينما العربية، أسسته جمعية ثقافة بلا حدود برئاسة المحامية آثار الماقوري، وتم تأسيسه العام الماضي بحضور نجوم الفن وصناع السينما من كل دول العالم، وكرم خلال الدورة المخرج خيري بشارة والنجمة الهام شاهين والفنان حمادة هلال والفنانة بشري والمخرج أحمد نور

المهرجان يقام في جزيرة «جربة»، السياحية بجنوب مدينة تونس تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، والمؤسسة الوطنية لتنمية المهرجانات والتظاهرات الثقافية والفنية، ووزارة السياحة وولاية مدنين، والراعي الرسمي الخطوط الجوية التونسية.