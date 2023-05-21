سيرين عبد النور: عندما أسير على أيريد كاربت أتذكر عمر الشريف في مهرجان فينيسيا

أعربت سيرين عبد النور عن سعادتها الكبيرة بزيارتها لمصر من أجل ندوة حوارية دارتها الإعلامية إنجي علي في أحد معارض «فاشون شو»، والتي أقيمت في التجمع الخامس.

وقالت سيرين عبد النور إنها متحمسة للقاء الجمهور المصري القريب للغاية من قلبها، وتتمنى لقاء الجمهور المصري في عمل جديد عن قريب.

وعلى هامش الحوار تحدثت عن الأزياء والموضة وأقرب المصممين لقلبها، وقالت إنها تحب العديد من المصممين نيكولا جبران ورامي القاضي وغيرهم من المصممين.

سيرين تتذكر مهرجان فينيسيا

واستذكرت سيرين رحلتها في مهرجان فينيسيا وقالت إنها لم تنس هذه الرحلة أثناء سفرها مع عمر الشريف وخالد النبوي، وأنها عندما تذهب لأي ريد كاربت تتذكر هذه رحلة خاصة عمر الشريف الذي حرص على أن يمسك يدها ليمتص خوفها.

سيرين تتذكر عمر الشريف

وعن عمر الشريف، قالت سيرين: «عمر الشريف تحلى بالتواضع وجلس وبدأ يتحدث معها عن أم كلثوم وطفولته، ولذا فأنا أنصح الشباب والجميع أن يتحلوا بالتواضع مثل عمر الشريف».