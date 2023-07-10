بدء حفل أداء اليمين القانونية للقضاة الجدد بعزف السلام الجمهوري

بدأ حفل أداء اليمين القانونية للمعينين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، بتشغيل موسيقى السلام الجمهوري بعد وصول المستشار عادل عزب رئيس مجلس الدولة، إلى قصر الأميرة فوقية بمجلس الدولة، وامتثل الأهالي داخل الخيم المخصصة لتنظيم الحفل انتظارًا لأداء ذويهم اليمين القانونية.

196 مندوباً مساعداً يؤدون اليمين القانونية،

ويؤدي 196 مندوباً مساعداً اليمين القانونية، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والشرطة على مستوى الجمهورية، والصادر لهم قرار التعيين من رئيس الجمهورية رقم 206 لسنة 2023.

وحضر عدد كبير من الأهالي حفل أداء اليمين القانونية، فرحين بتعيين أبنائهم بمجلس الدولة، واكتظت الخيم المعدة لتنظيم الحفل بالحشود من أسر المعينين.

تعيين المتقدمين من دفعة 2020 خريجي كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد أصدَر القرار رقم 206 بتعيين المتقدمين من دفعة 2020 خريجي كليات الحقوق والشريعة الإسلامية والشرطة، والذين اجتازوا الاختبارات المقررة، بعد اجتياز المقابلة المحددة مع المجلس الخاص بمجلس الدولة، ليصدر قرار التصديق من رئيس الجمهورية، وبذلك تمّ تعيينهم مندوبين مساعدين بمجلس الدولة.

يُذكر أنَّ مجلس الدولة أعلن في وقت سابق عن قبول طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020، وذلك عن طريق النظام الرقمي الحديث الذي تمّ إنشاؤه مؤخرًا للتسهيل علي المتقدمين.