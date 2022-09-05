كليات الحقوق الخاصة 2022.. في 3 جامعات معتمدة

يبحث الكثيرون من طلاب الثانوية العامة والأسر، عن كليات الحقوق الخاصة 2022، للالتحاق بها في العام الجامعي 2022- 2023، تزامنا مع انطلاق تنسيق المرحلة الثالثة هذا العام، الذي يستمر عبر الموقع الإلكتروني إلى يوم 7 سبتمبر الجاري.

كليات الحقوق الخاصة 2022

وفي التقرير التالي ترصد «الوطن» عدد كليات الحقوق الخاصة 2022 في مصر، في الجامعات المعتمدة من وزارة التعليم العالي كالآتي:

1- كلية الحقوق والدراسات القانونية - الجامعة الألمانية في مصر:

مصاريف كلية الحقوق 57.750 جنيها مصريا للفصل الدراسي الواحد.

تنسيق كلية الحقوق والدراسات القانونية في الجامعة الألمانية 2022: تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 55%.

2- كلية الحقوق - الجامعة البريطانية:

مصاريف كلية الحقوق في الجامعة البريطانية 105 آلاف جنيه إجمالي المصاريف.

تنسيق كلية الحقوق في الجامعة البريطانية 2022:

تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 55%.

3- كلية القانون - جامعة بدر بالقاهرة

مصاريف كلية الحقوق في جامعة بدر 32 ألف جنيه للفصل الدراسي الواحد.

تنسيق كلية الحقوق في جامعة بدر 2022:

وحسب موقع المجلس الأعلى للجامعات تقبل الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بمجموع لا يقل عن 55%.

كليات الحقوق الخاصة 2022

وذكر بيان صحفي سابق عن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، أن آخر موعد للتقديم في كليات الحقوق الخاصة 2022، وكذلك الجامعات الخاصة، وفقا للحدود الدنيا للقبول التي أقرها المجلس برئاسة وزير التعليم العالي الدكتور محمد أيمن عاشور، سيكون أول أكتوبر 2022، هذا وتواصل الجامعات الخاصة حاليا استقبال الطلاب للتقديم، مع الالتزام بتطبيق الضوابط والقواعد، التي حددها الأعلى للجامعات سلفا.

وفي أحدث بيان صادرعن عدد الطلاب الذين تقدموا للجامعات الخاصة، قال الأعلى للجامعات إنه تجاوز 31 ألف طالب وطالبة بمختلف الجامعات، مع مراعاة كل الإجراءات الاحترازية ضد كورونا.