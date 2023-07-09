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المعينون الجدد.. دماء جديدة في شرايين مجلس الدولة

شروط وضوابط صارمة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علميا وقانونيا

كتب:

كريم رومانى
09:53 م | الأحد 09 يوليو 2023
شروط وضوابط صارمة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً وقانونياً

شروط وضوابط صارمة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً وقانونياً

أدى 196 مندوباً مساعداً اليمين القانونية بعد صدور القرار الجمهورى رقم 206 لسنة 2023 بتعيينهم فى مجلس الدولة، ليبدأ خريجو كليات الحقوق فى الجامعات المصرية رحلة جديدة فى ساحة القضاء، داخل جهة قضائية مستقلة، تعد أحد أعمدة السلطة القضائية فى مصر، تختص دون غيرها بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع الأحكام، والفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى المجلس وحده الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، فضلاً عن مراجعة وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى.

المُعينون الجدد مطالبون دائماً بضرورة الاطلاع الدائم على أحدث علوم القضاء الإدارى والتمسك بنصوص التشريعات وفهمها والسوابق القضائية والمحافظة على هيبتهم والتزامهم بالمسلك القضائى والتقاليد القضائية الراسخة داخل العمل وخارجه والنأى عن الشبهات حتى يكونوا واجهة مشرفة داخل واحدة من أعرق وأعظم الهيئات فى مصر وهى الهيئة القضائية.

«الوطن»، من خلال هذا الملف توضح جميع الإجراءات الخاصة بالتعيين فى مجلس الدولة، والشروط والمراحل بالتفصيل، والتى تتضمن شروطاً وضوابط صارمة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً وقانونياً للعمل داخل هذا الكيان الكبير، بجانب عرض التقسيم الأساسى لمجلس الدولة، الذى يضم القسم القضائى به 4 أنواع من المحاكم هى المحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية وهيئة المفوضين، ثم قسم الفتوى وقسم التشريع والجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع.

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