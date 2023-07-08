مجلس الدولة يستأنف مقابلات دفعة 2022 اليوم

يستأنف مجلس الدولة اليوم السبت، مقابلات 150عضوًا متقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد من دفعة 2022 من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، بحضور رئيس مجلس الدولة، وأعضاء المجلس الخاص.

إجراء المقابلة لا يعني القبول في الوظيفة

وتجدر الإشارة إلى أن المقابلات التي تُجري لا تعني قبول المرشح في الوظيفة المراد التقديم عليها حيث تعتبر المقابلة الشخصية مع رئيس المجلس هي بداية للقبول في الوظيفة حال اجتيازه تلك المقابلة.

ما بعد المقابلة والتحريات

وتلي مرحلة المقابلات الشخصية مرحلة التحريات والتي تقوم الجهات المعنية بجمع ملعومات عن المرشح وأسرته، لبيان مدى صلاحيته لشغل الوظيفة من عدمة وهل مسجل عليه قضايا جنائية أو سياسية.

صدور قرار رئيس الجمهورية

وفي حالة اجتياز المرشح للمقابلة الشخصية والتحريات الأمنية، يقوم المرشح بإجراء الكشف الطبي للتأكد من خلوه من كافة الأمراض التي تعيقه عن شغل الوظيفة القضائية، وفي حالة تخطية للكشف الطبي، يتم إرسال الاسماء لرئاسة الجمهورية، ومن ثم إصدار قرار التعيين في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة.