السودان: وفد الحكومة لا يزال في أديس أبابا وننتظر الاستجابة لمطالبنا

أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن الحكومة السودانية أصدرت بيانًا حول محادثات اللجنة الرباعية في أديس أبابا، أوضحت فيه أنَّ وفدها وصل بالفعل إلى أديس أبابا، صباح اليوم الإثنين، ما يؤكد جدية حكومة السودان للارتباط البناء والتواصل مع منظمات انتماءها الإقليمية.

وأضافت الحكومة، في بيان: «لكن للأسف اتضح لوفدنا أن رئاسة اللجنة الرباعية لم يتم تغييرها، علمًا بأن حكومة السودان طالبت منذ قمة جيبوتي بتغيير رئاسة الرئيس ويليام روتو، رئيس جمهورية كينيا، للجنة الرباعية، نظرًا للأسباب التي أوردتها الحكومة والمضمنة في خطاب معنون للرئيس إسماعيل عمر قيلي، الرئيس الحالي للإيجاد، من ضمنها عدم حيادية الرئيس روتو في الأزمة القائمة».

لا يزال وفد حكومة السودان متواجدًا في أديس أبابا

وأضاف البيان: «جرى تأكيد ذات الموقف في محادثة هاتفية سابقة مع الرئيس إسماعيل قيلي، رئيس الدورة الحالية للإيجاد، أكد خلالها الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة، ذات الموقف، لكن لم تتم الاستجابة لوفدنا حتى لحظة صدور هذا البيان، ولا يزال وفد حكومة السودان متواجدًا في أديس أبابا ينتظر الاستجابة لطلبه».

وجاء في بيان السودان: «اتساقًا مع قناعة حكومة السودان وموقفها المبدئي من أن الحرب لا يجب أن تكون سبيلًا لتحقيق الأهداف، واستجابة لدعوة كريمة من رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، قررت حكومة السودان ابتعاث وفد، للمشاركة في اجتماعات اللجنة الرباعية المنبثقة عن منظمة الإيجاد المزمع عقدها اليوم بأديس أبابا».