مراسل «القاهرة الإخبارية»: الجيش السوداني يكثف عملياته في الخرطوم

قال محمد إبراهيم، مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، من الخرطوم، إن هناك هدوءً نسبيًا في بعض أحياء العاصمة السودانية.

وأوضح مراسل القاهرة الإخبارية، أن الجيش السوداني بدأ يتمدد في عدد من مواقع العاصمة كما يقوم باستهداف مواقع قوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن القوات السودانية قام بتكثيف عملياتها الهجومية بالخرطوم برا وجوا.

وأكد «إبراهيم»، أن قوات الدعم السريع تتواجد في الوقت الحالي بالشوارع الرئيسية وعدد من المنازل، حيث يقومون بنهب وسرقة المواطنين وتفتيش جميع المركبات المارة وسرقتها، فيما يتعمدون الاحتماء بالمواطنين واتخاذهم دروعا بشرية.

وفي وقت سابق أوضح عثمان الجندي، مراسل القاهرة الإخبارية من السودان، أن منطقة أم درمان، تشهد معاركا قوية في عدد من المحاور، وهي ممتدة منذ الأمس وسط تحليق مستمر للطيران العسكري بسماء أم درمان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الجيش السوداني حاول فرض سيطرته بتمشيط عدد كبير من المناطق التي كانت تسيطر عليها قوات الدعم السريع، مشيرًا إلى وجود اشتباكات الآن في الجنوب الشرقي لمنطقة أم درمان.