وزير الخارجية العراقي: مشكلة سوريا إقليمية.. والأزمة السودانية تؤثر على المنطقة ككل

قال نائب رئيس مجلس الوزراء العراقي، ووزير الخارجية، فؤاد حسين، إنّ مشكلة سوريا لا تتعلق بالداخل السوري فقط، لكنها مشكلة إقليمية ودولية.

وأضاف خلال لقاء خاص تقدمه الإعلامية أمل الحناوي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّ الجانب السوري كان معزولا من الناحية الرسمية، والآن عاد الجانب السوري إلى الإطار الرسمي العربي، وسيكون هناك تعامل معه، ونتطلع إلى أن يكون هناك من الجانب السوري والحكومة السورية فهم لمواقف الدول العربية بشأن التعقيدات الموجودة في الساحة السورية، ففيها العديد من الدول الفاعلة في الساحة السورية.

وتابع حسين، أنّ المشكلة السورية لا تتعلق فقط بالداخل السوري، بل أصبحت إقليمية ودولية فسوريا تحتاج إلى دعم من الجانب العربي، والجانب العربي يحتاج إلى تفاهم الوضع السوري لوضع الخطوات لحل المشكلة السورية.

ولفت وزير الخارجية العراقي، إلى أنّ هناك لجنة تشكلت قبل اجتماع القمة العربية لبحث الأزمة السودانية، موضحا أنّها تتشكل أساسا من بلدين هما مصر والسعودية، لكن الجانب الأمريكي يلعب دورا في الأمر، وهذه الدول جميعا تحاول أن تضغط على الجانبين المتقاتلين في السودان لوقف إطلاق النار.

وأوضح: «أحيانا يصلون إلى وقف إطلاق النار لكي ينتهكونه بعد حين، وهي مأساة تتعلق بالوضع السوداني السيء الذي يؤثر على الدول المحيطة، وكذلك الوضع الأمني في المنطقة ككل، ويجب إيجاد سبل لزيادة الضغط على الطرفين المتصارعين في السودان لوقف إطلاق النار والوصول لاتفاق بينهما».