وزير الخارجية السعودي يجدد الدعوة لإيجاد حل سياسي للأزمة السودانية

جدد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في كلمة له اليوم الاثنين، التأكيد على حرص السعودية على الوقوف إلى جانب الشعب السوداني، ومواصلة المساعي لإيجاد حل سياسي للأزمة الراهنة، مشيراً إلى أن المملكة استضافت أطراف النزاع، في مدينة جدة، خلال شهر مايو الماضي بمبادرة سعودية أمريكية، لحث طرفي الصراع على الحوار لخفض مستوى التصعيد في السودان.

جهود دولية مشتركة لحل الأزمة السودانية

وذكرت وكالة الأنباء السعودية «واس» أن تصريحات وزير الخارجية جاءت خلال مشاركة «بن فرحان» في مؤتمر المانحين للسودان رفيع المستوى 2023، الذي عقد عبر الاتصال المرئي، برئاسة مشتركة بين السعودية ومصر وقطر وألمانيا، إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة، ممثلةً بمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا»، الاتحاد الأوروبي، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

استمرار جهود الإغاثة وسط ظروف قاسية

وقال «بن فرحان»، في كلمته أمام الاجتماع رفيع المستوى: «نجتمع اليوم والشعب السوداني يتطلع إلى ما سيسفر عنه مؤتمر المانحين للسودان من تعهدات، يَطمح أن يتم تقديمها عاجلاً، لتعينه على مواجهة التحديات الإنسانية والظروف القاسية التي يعيشها، خاصةً مع تفاقم المعاناة، بسبب الأحداث التي يشهدها السودان».

وأكد أهمية استعادة مجريات العمل الإنساني وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية، مطالباً في هذا الشأن بتعزيز الجهود لحث الجميع على تقديم الدعم اللازم لرفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.