حنفي جبالي: نستهدف خلق بنيان تشريعي قوي لتحقيق أهداف الوطن

أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب، أهمية إعداد قانون متكامل بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلًا إنَّ التشريعات ليست غاية في ذاتها، وإنما هي الطريق إلى بنيان تشريعي قويم يبتغي المشرع من خلاله تحقيق أهدافه.

قانون التحالف الوطني

وأشاد «جبالي» بشأن مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي المُقدم من النائب طارق رضوان وأكثر من عُشر عدد الأعضاء بالمناقشات التي تمت حول مشروع القانون.

وطالب الحكومة بأن تكون مشروعات القوانين التي تقدمها منضبطة على ذات النهج، قائلًا «غالبية ما طرحه مجلسكم الموقر من رؤى أثرت المناقشات سواء داخل اجتماعات اللجنة أو الجلسة العامة، وإذ أشيد في هذا المقام بالنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان مقدم مشروع القانون، على حرفية الصياغة التشريعية التي ظهرت جلية في صياغة مواد هذا المشروع، والتي تعد مثالاً يُحتذى به، ونهجًا نرجو أن ينتهج في صياغة مشروعات القوانين الأخرى، حتى لا تكون التشريعات حجر عثرة في طريق الحكومة نفسها، نظرًا لما سينطوي عليها من صعوبات في التطبيق».

الموافقة على مجموع مواد قانون العمل الأهلي

كان مجلس النواب قد وافق في جلسته اليوم على مجموع مواد مشروع قانون العمل الأهلي التنموي، وتمّ إرجاء الموافقة النهائية لجلسة أخرى.