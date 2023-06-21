تعرف على تشكيل المكتب التنفيذي لمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي

وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي رئيس لجنة التضامن الاجتماعي على تشكيل المكتب التنفيذي والأمانة الفنية لمشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

تشكيل المكتب التنفيذي لمشروع القانون

ويتكون المكتب التنفيذي من رئيس مجلس أمناء التحالف ونائبه وأمين للصندوق وعضوين ينتخبهم مجلس الأمناء من بين أعضائه في أول اجتماع له، ويختص المكتب التنفيذي للتحالف بمعاونة مجلس الأمناء في إدارة شؤون التحالف وتنفيذ القرارات الصادرة عنه وذلك كله على النحو الذي تحدده لائحة النظام الأساسي، وللمكتب التنفيذي في الأحوال التي يتعذر فيها اجتماع مجلس الأمناء أن يتخذ القرارات اللازمة لإدارة شؤون التحالف على أن تعرض هذه القرارات على مجلس الأمناء في أول اجتماع له لتقرير ما يراه بشأنها.

وتشكل الأمانة الفنية من رئيس وعدد كاف من العاملين يتم التعافد معهم أو الاستعانة بهم وفقا للوائح التحالف.

ويجوز الاستعانة في الأمانة الفنية للتحالف بالعاملين المدنيين بالدولة عن طريق الندب وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2018 وغيره من القوانين واللوائح المنظمة لشؤونهم الوظيفية ويكون رئيس الأمانة الفنية مسؤولا أمام مجلس أمناء التحالف عن سير العمل بالأمانة الفنية وتحدد لائحة النظام الأساسي اختصاصاته.

كما وافقت اللجنة البرلمانية المشتركة على المادتين 11 و12 من مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

وجاءت على النحو التالي:

مادة 11

يتكون مجلس أمناء التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي من 25 عضوا، تنتخب الجمعية العامة كل أربعة سنوات 21 عضوا، ويصدر قرار بتعيين أربعة أعضاء بقرار من رئيس الجمهورية.

ويتكون مجلس الأمناء على النحو الآتي: رئيس مجلس الأمناء، نائب رئيس مجلس الأمناء، أمين الصندوق، 18 عضوا، أربعة من ذوي الخبرة في مجال العمل الأهلي يصدر بتعيينهم قرار من رئيس الجمهورية.

وتجرى الانتخابات بطريق الاقتراع السري في جلسة علنية، وذلك وفقا للإجراءات التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

مادة 12

مجلس الأمناء هو السلطة المسؤولة عن شؤونه وتصريف أموره، وإدارة الأعمال والأنشطة التي يتولاها، وله أن يتخذ ما يراه لازما من قرارات لتحقيق أغراضه، وله على الأخص ما يأتي:

1. تنفيذ السياسات العامة والخطط الرئيسية التي تقرها الجمعية العامة.

2. إعداد لائحة النظام الأساسي للتحالف، ولوائح الشؤون الإدارية والتجارية والفنية والمالية، وغيرها من اللوائح التنظيمية العامة المنظمة لشؤون التحالف.

3. التعاون مع المؤسسات والمنظمات الدولية والأجنبية العاملة في مجالات التنمية والعمل الأهلي، وفقًا للضوابط التي تحددها لائحة النظام الأساسي.

4. اقتراح ميثاق أخلاقي لأعضاء التحالف بما يضمن توحيد جهودهم لخدمة الفئات المستهدفة في المجتمع.

5. ضم أعضاء جدد للتحالف على النحو المبين بلائحة النظام الأساسي بعد موافقة رئيس الجمهورية.

6. تحديد أوجه استثمار أموال التحالف وعوائد استثماراته.

7. إعداد مشروع الموازنة السنوية للتحالف وحساباته الختامية.

8. تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية مرتبطة بأهداف التحالف وأنشطته.

9. فتح حساب بنكي أو أكثر تودع فيها موارده.