مدير تحرير «الوطن» يبرز دور القضاء المصري في إرساء العدالة

قال الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي، مدير تحرير جريدة الوطن، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أشاد بدور القضاء في إرساء العدالة وحماية الحقوق، مؤكدا أهمية ما حدث أمس من تولي المستشارين الجدد لهيئات قضائية، أبرزها تولي رؤساء جدد لمحكمة النقض وللنيابة الإدارية ولهيئة قضايا الدولة، الذين أدوا جميعا اليمين القانونية أمام الرئيس.

تكريم رؤساء هيئات قضائية عليا

وأضاف عبدالراضي، خلال استضافته ببرنامج «8 الصبح» المُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنّ الرئيس السيسي كرّم ومنح وسام الجمهورية للـ3 من الرؤساء السابقين في الهيئات القضائية العليا، وهم المستشار عيد محجوب، رئيس محكمة النقض سابقا، ورئيسي هيئة النيابة الإدارية، وهيئة قضايا الدولة، الذين انتهت مدتهم القانونية، حيث وجّه الرئيس السيسي الشكر لهم، وأكد أهمية الـ3 هيئات للوسط القضائي، نظرا لدورهم وأدواتهم المحققة للعدالة طوال الوقت.

وتابع مدير تحرير «الوطن»، أنّه بالتزامن مع أداء اليمين، كانت البداية الأولى لـ196 معاونا في مجلس الدولة، لأداء دورهم في الحفاظ على الحقوق وتقديم ما يمتلكونه من أدوات وخبرات ومعرفة لإحياء كلمة العدالة ومد يد العون لأي شخص يطرق باب مجلس الدولة بحثا عن حقوقه، مشيرا إلى الجهود التي سبقت هذا الحدث من اختبارات على مدار عام أو أكثر، لانتقاء معاوني مجلس الدولة، إلى جانب منح المتقدمين دورات تدريبية.