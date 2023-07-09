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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يشيد بدور القضاء في إرساء العدالة وحماية الحقوق

كتب:

أحمد شوقي
07:11 م | الأحد 09 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسى» يشيد بدور القضاء فى إرساء العدالة وحماية الحقوق 

- مصر تستضيف قمة دول جوار السودان الخميس المقبل لصياغة رؤية مشتركة وبحث سبل إنهاء الصراع وحقن دماء الشعب السودانى

- 30 يونيو.. حماية للهوية والثقافة 

- الحكومة: حريصون على نجاح مخططات التنمية فى منطقة «المثلث الذهبى»

- 20 مركزاً متنقلاً فى «العلمين» لخدمة المواطنين.. و«مدبولى»: لتفعيل التحول الرقمى

- 201 مشروع ثقافى بتكلفة 7.5 مليار جنيه و100 ألف نشاط للمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً

- تنظيم 536 معرضاً للكتاب بالمحافظات.. و700 فعالية فنية وفكرية وإبداعية فى قرى «حياة كريمة»

- «النمنم»: الإقبال الضخم على معارض الكتاب والحفلات يعكس استشعار المواطن الاهتمام الرسمى بالثقافة

- «أبطال للنهاية»  

- اتحاد الكرة يشيد بلاعبى المنتخب الأولمبى رغم الخسارة.. و«ميكالى»: قدمنا ملحمة كروية

- قبل القمة.. «كولر» يطالب لاعبى الأهلى بالتركيز.. والزمالك يؤكد جاهزية «زيزو» 

- «مجاهد»: صدام الإخوان معى بدأ مبكراً وكنت أول شخص أقاله التنظيم.. وطبعنا إصدارات تُندِّد بأفكار «الإرهابية» 

- امتحانات «الثانوية»: فرحة بـ«الجيولوجيا وعلم النفس».. و«التفاضل» فى مستوى الطالب المتوسط 

- «العلمين الجديدة» تستضيف أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط على مدار 45 يوماً 

- «العالم.. علمين».. فعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية وحفلات لأشهر النجوم.. وقطاع أخبار «المتحدة» يبث أول رسالة عن المهرجان

الصفحة الثانية

- «الثانوية».. فرحة بـ«الجيولوجيا وعلم النفس».. و«التفاضل» متوسط 

- «حجازى»: تصحيح إجابات الطالب الغشاش فى لجنة خاصة وفحص هاتفه.. والعقوبة قد تصل إلى إلغاء الامتحان.. و«عطية»:

- أسئلة «علم النفس» قد تمنح الطلاب الدرجات النهائية فى المادة.. و«علياء»: سهولة الأسئلة قضت على الخوف والقلق

- «بسمة»: مادة «الجيولوجيا» عوضت صعوبة «الكيمياء».. و«هانى»: لم تخرج عن «كتاب المفاهيم»

- الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات 

- تنسيق «الحربية» من 65% لـ«العلمى» و70% لـ«الأدبى».. و«الطب» من 87%.. و«الفنية العسكرية» تبدأ من 75%

- «دفعة أكتوبر 2023» تضم حَمَلة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة وحملة المؤهلات العليا

- «النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار».. و«جبالى»: لخلق مناخ جاذب ومحفز 

- «سالم»: خطوة إيجابية داعمة للاقتصاد.. و«شكرى»: دعم المستثمر المحلى يغرى الأجنبى.. ومعالجة المشكلات المتراكمة أولوية مع تقديم تقرير سنوى عن تطبيق القانون

الصفحة الثالثة

- جهود كبيرة تبذلها الدولة للحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الكثير من النجاحات خلال السنوات الماضية 

- الثقافة بعد «30 يونيو» حماية للهوية وحفظ للتراث 

- القطاع الثقافى القوة الناعمة للدولة المصرية 

الصفحة الرابعة

- «الثقافة» فى 10 سنوات: إنجازات لحماية الهوية ومواجهة الأفكار المتطرفة وبناء الإنسان 

- 201 مشروع ثقافى بتكلفة 7.5 مليار جنيه.. و100 ألف نشاط للمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً.. و«هيئة الكتاب» تنفّذ 536 معرضاً

- 700 فعالية فنية وفكرية وإبداعية فى قرى «حياة كريمة» وترجمة 516 عنواناً فى مجالات الأدب والفكر 

- «قطار الثقافة» انطلق فى ربوع مصر بـ«عروض مسرحية وتدريب ومعارض كتب»

- خطابات «السيسى» تتضمن رسائل للتغيير والمواجهة بالفن ومساندة جهود الدولة لتغيير الأفكار الرجعية.. والمؤسسات الثقافية أدركت أن محاربة الفكر الإرهابى تتم بالتنوير

- «السيد»: «الثورة» منعت اختطاف الثقافة المصرية على يد الإخوان و«عبدالهادى»: مدينة الفنون والثقافة دُرة مشروعات العاصمة الإدارية 

- أحمد مجاهد: الصدام معى بدأ مبكراً.. وكنت أول شخص أقاله الوزير الإخوانى من منصبه

- رئيس هيئة الكتاب الأسبق: عندما شعر المثقف بتهديد هويته الوطنية خرج فى 30 يونيو لرفض تنظيم الإخوان 

- قمنا بطباعة إصدارات تُندّد بأفكار «الإرهابية» أبرزها «الملفات السرية للإخوان المسلمين»

- المثقف يظهر فى اللحظات المفصلية للوطن واعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو

الصفحة الخامسة

- «الجمهورية الجديدة» تنتصر لحرية الإبداع الفنى والأدبى بنصوص «الدستور والقانون» 

- استراتيجية «2030» تؤسس منظومة قيم ثقافية إيجابية فى المجتمع تحترم التنوع والاختلاف وتسعى لتمكين المواطن  

- «الحوار الوطنى» وضع الثقافة على رأس أولوياته لأهميتها القصوى فى مجال بناء وتشكيل الوعى والاستماع لكل الآراء

- مثقفون: «30 يونيو» ثورة شعبية لم نشهد مثلها وكانت معركة لاسترداد الهوية

- «البطران»: الثورة أنقذت البلاد من كارثة.. وصاغت خارطة سياسية للخروج من مستنقع «الإخوان».. و«فايز»: الجماعة الإرهابية كانت تحارب وعى الشعب وثقافته

- حلمى النمنم: الإقبال الضخم على معارض الكتاب والحفلات يعكس استشعار المواطن بالاهتمام الرسمى بالثقافة

- لدينا أكثر من 600 موقع ثقافى يقدم أنشطة متنوعة فى مختلف الأقاليم المصرية

- هناك حالة من ترقية العمل الثقافى خلال العشر سنوات الماضية لأننا صرنا على وعى كامل بالهوية

الصفحة السادسة

- شروط وضوابط صارمة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً وقانونياً 

- المعينون الجدد.. دماء جديدة فى شرايين مجلس الدولة 

- تعيين بقرار جمهورى.. «196 مندوباً مساعداً» يؤدون اليمين القانونية بالمجلس 

- الحصول على درجة الليسانس من كليات «الحقوق» والتمتّع بالجنسية المصرية والأهلية الكاملة أهم الشروط.. والتعيين بعد مقابلات شخصية واختبارات وكشف طبى

- أستاذ قانون: كليات الحقوق تحرص على إعداد خريجيها لتحقيق العدالة عبر برامج دراسية متميزة يشرف عليها قطاع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات

- المستشار يحيى خضرى: توزيع المعينين للعمل يتم بعد الحصول على دورة تدريبية من الأكاديمية الوطنية 

- نائب رئيس مجلس الدولة: التعيين يتم وفق ضوابط محددة لانتقاء أعضاء الهيئات القضائية

- أطالب كليات الحقوق بربط النواحى «العلمية» بـ«العملية» وتدريب الطلاب فى المحاكم وتمكينهم من حضور المرافعات لتأهيلهم لسوق العمل

- المجلس حريص على صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة عند الفصل فى المنازعات

الصفحة السابعة

- أبطال للنهاية اتحاد الكرة يشيد بلاعبى المنتخب الأولمبى بعد مواجهة المغرب فى نهائى أمم أفريقيا.. و«ميكالى» يؤكد: قدمنا ملحمة كروية

- الخطوة الأخيرة  «كولر» يطالب لاعبى الأهلى بتصفية الأذهان قبل القمة.. ويستقر على بديل «معلول»

- طوارئ فى الزمالك صفقات جديدة لـ«الأبيض» بعد الانتهاء من الدورى.. وتأكد جاهزية «زيزو والجزيرى»

- يــوم حـاسـم 4 مباريات فى صراع الهبوط.. المحلة يستضيف «البنك» والدراويش مع الداخلية وأسوان يتحدى الطلائع وسيراميكا يواجه المقاولون

الصفحة الثامنة

- تارا عماد: «السوشيال ميديا» عالم افتراضى وسلاح ذو حدين.. وأحضر مهرجانات السينما لتطوير نفسى

- نجمة «بيت الروبى»: أقدم دور بلوجر ولا أريد حرق الشخصية على من لم يشاهد الفيلم 

- أحب الالتزام بالورق المكتوب والمنافسة فى «الأضحى» صحية 

- سعيدة للغاية بإيرادات الفيلم وكنت محظوظة بالعمل مع بيتر ميمى

- 135 مليون جنيه حصيلة إيرادات أفلام عيد الأضحى

- «الدفراوى»: لم نتوقع نجاح الموسم و«بيت الروبى» عائلى من الدرجة الأولى

- دور العرض ستشهد انتعاشة أخرى مع بداية طرح أفلام موسم الصيف

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بقلم أحمد شوقي