اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي يشيد بدور القضاء في إرساء العدالة وحماية الحقوق
كتب:
أحمد شوقي
07:11 م | الأحد 09 يوليو 2023
الصفحة الأولى من عدد الوطن غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن» موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسى» يشيد بدور القضاء فى إرساء العدالة وحماية الحقوق
- مصر تستضيف قمة دول جوار السودان الخميس المقبل لصياغة رؤية مشتركة وبحث سبل إنهاء الصراع وحقن دماء الشعب السودانى
- 30 يونيو.. حماية للهوية والثقافة
- الحكومة: حريصون على نجاح مخططات التنمية فى منطقة «المثلث الذهبى»
- 20 مركزاً متنقلاً فى «العلمين» لخدمة المواطنين.. و«مدبولى»: لتفعيل التحول الرقمى
- 201 مشروع ثقافى بتكلفة 7.5 مليار جنيه و100 ألف نشاط للمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً
- تنظيم 536 معرضاً للكتاب بالمحافظات.. و700 فعالية فنية وفكرية وإبداعية فى قرى «حياة كريمة»
- «النمنم»: الإقبال الضخم على معارض الكتاب والحفلات يعكس استشعار المواطن الاهتمام الرسمى بالثقافة
- «أبطال للنهاية»
- اتحاد الكرة يشيد بلاعبى المنتخب الأولمبى رغم الخسارة.. و«ميكالى»: قدمنا ملحمة كروية
- قبل القمة.. «كولر» يطالب لاعبى الأهلى بالتركيز.. والزمالك يؤكد جاهزية «زيزو»
- «مجاهد»: صدام الإخوان معى بدأ مبكراً وكنت أول شخص أقاله التنظيم.. وطبعنا إصدارات تُندِّد بأفكار «الإرهابية»
- امتحانات «الثانوية»: فرحة بـ«الجيولوجيا وعلم النفس».. و«التفاضل» فى مستوى الطالب المتوسط
- «العلمين الجديدة» تستضيف أكبر مهرجان ترفيهى فى الشرق الأوسط على مدار 45 يوماً
- «العالم.. علمين».. فعاليات رياضية ومسابقات ترفيهية وحفلات لأشهر النجوم.. وقطاع أخبار «المتحدة» يبث أول رسالة عن المهرجان
الصفحة الثانية
- «الثانوية».. فرحة بـ«الجيولوجيا وعلم النفس».. و«التفاضل» متوسط
- «حجازى»: تصحيح إجابات الطالب الغشاش فى لجنة خاصة وفحص هاتفه.. والعقوبة قد تصل إلى إلغاء الامتحان.. و«عطية»:
- أسئلة «علم النفس» قد تمنح الطلاب الدرجات النهائية فى المادة.. و«علياء»: سهولة الأسئلة قضت على الخوف والقلق
- «بسمة»: مادة «الجيولوجيا» عوضت صعوبة «الكيمياء».. و«هانى»: لم تخرج عن «كتاب المفاهيم»
- الإعلان عن قبول دفعة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات
- تنسيق «الحربية» من 65% لـ«العلمى» و70% لـ«الأدبى».. و«الطب» من 87%.. و«الفنية العسكرية» تبدأ من 75%
- «دفعة أكتوبر 2023» تضم حَمَلة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة وخريجى الجامعات الحكومية والخاصة وحملة المؤهلات العليا
- «النواب» يوافق على تعديلات «الاستثمار».. و«جبالى»: لخلق مناخ جاذب ومحفز
- «سالم»: خطوة إيجابية داعمة للاقتصاد.. و«شكرى»: دعم المستثمر المحلى يغرى الأجنبى.. ومعالجة المشكلات المتراكمة أولوية مع تقديم تقرير سنوى عن تطبيق القانون
الصفحة الثالثة
- جهود كبيرة تبذلها الدولة للحفاظ على الهوية الوطنية وتحقيق الكثير من النجاحات خلال السنوات الماضية
- الثقافة بعد «30 يونيو» حماية للهوية وحفظ للتراث
- القطاع الثقافى القوة الناعمة للدولة المصرية
الصفحة الرابعة
- «الثقافة» فى 10 سنوات: إنجازات لحماية الهوية ومواجهة الأفكار المتطرفة وبناء الإنسان
- 201 مشروع ثقافى بتكلفة 7.5 مليار جنيه.. و100 ألف نشاط للمناطق الحدودية والأكثر احتياجاً.. و«هيئة الكتاب» تنفّذ 536 معرضاً
- 700 فعالية فنية وفكرية وإبداعية فى قرى «حياة كريمة» وترجمة 516 عنواناً فى مجالات الأدب والفكر
- «قطار الثقافة» انطلق فى ربوع مصر بـ«عروض مسرحية وتدريب ومعارض كتب»
- خطابات «السيسى» تتضمن رسائل للتغيير والمواجهة بالفن ومساندة جهود الدولة لتغيير الأفكار الرجعية.. والمؤسسات الثقافية أدركت أن محاربة الفكر الإرهابى تتم بالتنوير
- «السيد»: «الثورة» منعت اختطاف الثقافة المصرية على يد الإخوان و«عبدالهادى»: مدينة الفنون والثقافة دُرة مشروعات العاصمة الإدارية
- أحمد مجاهد: الصدام معى بدأ مبكراً.. وكنت أول شخص أقاله الوزير الإخوانى من منصبه
- رئيس هيئة الكتاب الأسبق: عندما شعر المثقف بتهديد هويته الوطنية خرج فى 30 يونيو لرفض تنظيم الإخوان
- قمنا بطباعة إصدارات تُندّد بأفكار «الإرهابية» أبرزها «الملفات السرية للإخوان المسلمين»
- المثقف يظهر فى اللحظات المفصلية للوطن واعتصام المثقفين كان الشرارة الأولى لثورة 30 يونيو
الصفحة الخامسة
- «الجمهورية الجديدة» تنتصر لحرية الإبداع الفنى والأدبى بنصوص «الدستور والقانون»
- استراتيجية «2030» تؤسس منظومة قيم ثقافية إيجابية فى المجتمع تحترم التنوع والاختلاف وتسعى لتمكين المواطن
- «الحوار الوطنى» وضع الثقافة على رأس أولوياته لأهميتها القصوى فى مجال بناء وتشكيل الوعى والاستماع لكل الآراء
- مثقفون: «30 يونيو» ثورة شعبية لم نشهد مثلها وكانت معركة لاسترداد الهوية
- «البطران»: الثورة أنقذت البلاد من كارثة.. وصاغت خارطة سياسية للخروج من مستنقع «الإخوان».. و«فايز»: الجماعة الإرهابية كانت تحارب وعى الشعب وثقافته
- حلمى النمنم: الإقبال الضخم على معارض الكتاب والحفلات يعكس استشعار المواطن بالاهتمام الرسمى بالثقافة
- لدينا أكثر من 600 موقع ثقافى يقدم أنشطة متنوعة فى مختلف الأقاليم المصرية
- هناك حالة من ترقية العمل الثقافى خلال العشر سنوات الماضية لأننا صرنا على وعى كامل بالهوية
الصفحة السادسة
- شروط وضوابط صارمة لانتقاء أفضل العناصر المؤهلة علمياً وقانونياً
- المعينون الجدد.. دماء جديدة فى شرايين مجلس الدولة
- تعيين بقرار جمهورى.. «196 مندوباً مساعداً» يؤدون اليمين القانونية بالمجلس
- الحصول على درجة الليسانس من كليات «الحقوق» والتمتّع بالجنسية المصرية والأهلية الكاملة أهم الشروط.. والتعيين بعد مقابلات شخصية واختبارات وكشف طبى
- أستاذ قانون: كليات الحقوق تحرص على إعداد خريجيها لتحقيق العدالة عبر برامج دراسية متميزة يشرف عليها قطاع القانون بالمجلس الأعلى للجامعات
- المستشار يحيى خضرى: توزيع المعينين للعمل يتم بعد الحصول على دورة تدريبية من الأكاديمية الوطنية
- نائب رئيس مجلس الدولة: التعيين يتم وفق ضوابط محددة لانتقاء أعضاء الهيئات القضائية
- أطالب كليات الحقوق بربط النواحى «العلمية» بـ«العملية» وتدريب الطلاب فى المحاكم وتمكينهم من حضور المرافعات لتأهيلهم لسوق العمل
- المجلس حريص على صون الحقوق والحريات العامة للمواطنين وتحقيق التوازن بين المصلحة العامة والخاصة عند الفصل فى المنازعات
الصفحة السابعة
- أبطال للنهاية اتحاد الكرة يشيد بلاعبى المنتخب الأولمبى بعد مواجهة المغرب فى نهائى أمم أفريقيا.. و«ميكالى» يؤكد: قدمنا ملحمة كروية
- الخطوة الأخيرة «كولر» يطالب لاعبى الأهلى بتصفية الأذهان قبل القمة.. ويستقر على بديل «معلول»
- طوارئ فى الزمالك صفقات جديدة لـ«الأبيض» بعد الانتهاء من الدورى.. وتأكد جاهزية «زيزو والجزيرى»
- يــوم حـاسـم 4 مباريات فى صراع الهبوط.. المحلة يستضيف «البنك» والدراويش مع الداخلية وأسوان يتحدى الطلائع وسيراميكا يواجه المقاولون
الصفحة الثامنة
- تارا عماد: «السوشيال ميديا» عالم افتراضى وسلاح ذو حدين.. وأحضر مهرجانات السينما لتطوير نفسى
- نجمة «بيت الروبى»: أقدم دور بلوجر ولا أريد حرق الشخصية على من لم يشاهد الفيلم
- أحب الالتزام بالورق المكتوب والمنافسة فى «الأضحى» صحية
- سعيدة للغاية بإيرادات الفيلم وكنت محظوظة بالعمل مع بيتر ميمى
- 135 مليون جنيه حصيلة إيرادات أفلام عيد الأضحى
- «الدفراوى»: لم نتوقع نجاح الموسم و«بيت الروبى» عائلى من الدرجة الأولى
- دور العرض ستشهد انتعاشة أخرى مع بداية طرح أفلام موسم الصيف