رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

خالد محجوب لـ«الشاهد»: الإخوان قالوا لي لن تعود لمنصة القضاء مرة ثانية

كتب:

محمد عزالدين
02:06 ص | الإثنين 03 يوليو 2023
المستشار خالد محجوب

المستشار خالد محجوب

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه رد على إخواني أخبره بأنه لن يفصل في قضية اقتحام السجون ولن يعود لمنصة القضاء مرة ثانية.

الإقصاء من الله

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «قلت له لم ولن يخلق الله عبدًا ويوليه ولاية القضاء ويأتي عبدًا ليقصيه فالإقصاء من الله سبحانه وتعالى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم صباح باكر».

وتابع، أنه يوم 22 يونيو، تحولت المحكمة لشجار بين أبناء الإسماعيلية والإخوان وأصيب عددًا من أبناء الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه خاطب الشهيد هشام بركات، وطلب منه تأمين المحكمة حتى يستطيع إلقاء الحكم وهو بدوره خاطب الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية وكان التأمين على أعلى مستوى من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الاستراحة التي يقيم بها في نفس المحكمة وكان يرى القوات الأمنية والقيادات الأمنية موجودة لتأمين المحكمة.

جرائم تخريب مع جهات أجنبية

وعن نص الحكم قال: «انتهت المحكمة بوجود بعض الجرائم تتمثل في جرائم تخريب مع جهات أجنبية وتتعاون معها فيه معادياً لمصر وغير معاد ويوجد عملية اقتحام للحدود الشرقية وتعدي على الشريط الحدودي متمثل في 60 كيلو في رفح واقتحام السجون وإتلاف المعدات وأملاك الدولة».

استكمل: «ووصلنا أن هناك مخططًا كبيرًا حدث لإسقاط الدولة المصرية من قبل هؤلاء تتزعمه أكبر دول العالم وقلنا إن هناك عملية اقتحام تمت من قبل أجانب ويوجد صناديق أجنبية وأسلحة غير مصنعة بمصر استخدمت في وقت الحدث وأن هناك مساجين توفيت».

اقرأ المزيد:

خالد محجوب لـ«الشاهد»: الإخوان أرادوا إيقاف نظر قضية «اقتحام السجون» لحين انتهاء 30 يونيو

خالد محجوب يكشف لـ«الشاهد» كواليس مطالبة الإخوان بعزله: قالوا لا أصلح

المستشار خالد محجوب لـ«الشاهد»: اقتحام السجون كان اعتداءً على سيادة الدولة

مدحت العدل لـ«الشاهد»: تنظيم الإخوان الإرهابي حاول منع عرض مسلسل الداعية

مدحت العدل لـ«الشاهد»: مصر مجتمع أممي لا يمكن أن تحكمه فئة ضيقة الفكر

أحمد بهاء الدين شعبان لـ«الشاهد»: دور المثقفين كان تاريخيا في مواجهة الإخوان
بقلم محمد عزالدين