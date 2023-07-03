خالد محجوب لـ«الشاهد»: الإخوان قالوا لي لن تعود لمنصة القضاء مرة ثانية

قال المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة، إنه رد على إخواني أخبره بأنه لن يفصل في قضية اقتحام السجون ولن يعود لمنصة القضاء مرة ثانية.

الإقصاء من الله

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»: «قلت له لم ولن يخلق الله عبدًا ويوليه ولاية القضاء ويأتي عبدًا ليقصيه فالإقصاء من الله سبحانه وتعالى وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم صباح باكر».

وتابع، أنه يوم 22 يونيو، تحولت المحكمة لشجار بين أبناء الإسماعيلية والإخوان وأصيب عددًا من أبناء الإسماعيلية، مشيرًا إلى أنه خاطب الشهيد هشام بركات، وطلب منه تأمين المحكمة حتى يستطيع إلقاء الحكم وهو بدوره خاطب الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية وكان التأمين على أعلى مستوى من قبل وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الاستراحة التي يقيم بها في نفس المحكمة وكان يرى القوات الأمنية والقيادات الأمنية موجودة لتأمين المحكمة.

جرائم تخريب مع جهات أجنبية

وعن نص الحكم قال: «انتهت المحكمة بوجود بعض الجرائم تتمثل في جرائم تخريب مع جهات أجنبية وتتعاون معها فيه معادياً لمصر وغير معاد ويوجد عملية اقتحام للحدود الشرقية وتعدي على الشريط الحدودي متمثل في 60 كيلو في رفح واقتحام السجون وإتلاف المعدات وأملاك الدولة».

استكمل: «ووصلنا أن هناك مخططًا كبيرًا حدث لإسقاط الدولة المصرية من قبل هؤلاء تتزعمه أكبر دول العالم وقلنا إن هناك عملية اقتحام تمت من قبل أجانب ويوجد صناديق أجنبية وأسلحة غير مصنعة بمصر استخدمت في وقت الحدث وأن هناك مساجين توفيت».