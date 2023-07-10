تحويلات مرورية لتعليق كمر خرساني بكوبري سبيل المؤمنين في القاهرة

عينت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات اللازمة لمواجهة أية كثافات متوقعة وتسيير حركة المرور لتنفيذ أعمال تعليق الكمر الخرساني أعلى كوبري سبيل المؤمنين، على أن تكون الأعمال ليلًا فقط وعلى أربع مراحل، على النحو التالي:

الغلق الكلي لمحور شينزو آبي بالاتجاهين

الغلق الكلي لمحور شينزو آبي بالاتجاهين أسفل كوبري سبيل المؤمنين مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري سبيل المؤمنين في اتجاه مسجد السلام مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبي لمدة ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الاثنين الموافق 10-7-2023 وحتى الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

تنفيذ أعمال الغلق الكلي للكوبري

الغلق الكلي لمحور شينزو آبى وطريق الخدمة في الاتجاه إلى طريق السويس أسفل كوبري سبيل المؤمنين مع تنفيذ أعمال الغلق الكلي لكوبري سبيل المؤمنين في الاتجاه إلى مسجد السلام مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة يميناً تجاه شارع الوفاء والأمل فالدوران والعودة تجاه محور شينزو آبي مرة أخرى لمدة ليلة واحدة فقط بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الثلاثاء الموافق 11-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

الغلق الكلي لكوبري سبيل المؤمنين في الاتجاه إلى مسجد السلام مع استقطاع 12 مترا من مسطح الكوبري تجاه محور شينزو آبي والاستبقاء على عرض 7,5 متر لحركة المرور الطولي مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة المحور ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الأربعاء الموافق 12-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

حركة المرور الطولي مع الغلق الكلي

الغلق الكلي لكوبري سبيل المؤمنين فى الطريق المتجه إلى مسجد السلام مع استقطاع 12 مترًا من مسطح الكوبري تجاه محور شينزو آبي والاستبقاء على عرض 7,5 متر لحركة المرور الطولى مع الغلق الكلى لطريق الخدمة بمحور شينزو آبى للمتجه إلى طريق السويس، مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه طريق الخدمة بمحور شينزو آبى لمدة ليلة واحدة بدايةً من الساعة الـ12,05 صباح يوم الخميس الموافق 13-7-2023 وحتى الساعة الـ6 صباحاً من نفس اليوم.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين. الإدارة العامة لمرور القاهرة.