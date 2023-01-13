تكريم اسم الفنان الراحل سامي العدل في مهرجان المنصورة المسرحي

قرر مسؤولو مهرجان المنصورة المسرحي، في دورته الثانية، في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر، وبالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية، تكريم اسم الفنان القدير الراحل سامي العدل، في حفل الافتتاح لما قدمه من إبداع ‏مسرحي وفني خلال مسيرته الفنية.‏

كما تقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة ‏المسرحي بحضور أشقائه المنتج الكبير جمال العدل، والسيناريست مدحت ‏العدل، حول سيرة ومسيرة الفنان الراحل، وأبرز ‏أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والإنتاج.

معلومات عن الفنان سامي العدل

الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن ‏مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، ‏وهو أحد أصحاب شركة «العدل جروب»، للإنتاج الفني، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال ‏الفنية انتهت في 10 يوليو 2015.‏

الجدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظمه محافظة الدقهلية برعاية وزارة الثقافة، ‏ويرأس اللجنة العليا د أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويتولى النجم أحمد وفيق رئاسة المهرجان في ‏دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد ‏الجليل ويرأس اللجنة الاعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح ‏المنصورة و4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تجرى على ‏هامشه العديد من الورش الفنية.‏