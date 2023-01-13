تكريم اسم الفنان الراحل سامي العدل في مهرجان المنصورة المسرحي
كتب:
بسمة شطا
11:10 ص | الجمعة 13 يناير 2023
سامي العدل
قرر مسؤولو مهرجان المنصورة المسرحي، في دورته الثانية، في الفترة من 8 إلى 15 نوفمبر، وبالتزامن مع الأعياد القومية لمحافظة الدقهلية، تكريم اسم الفنان القدير الراحل سامي العدل، في حفل الافتتاح لما قدمه من إبداع مسرحي وفني خلال مسيرته الفنية.
كما تقام ندوة على هامش مهرجان المنصورة المسرحي بحضور أشقائه المنتج الكبير جمال العدل، والسيناريست مدحت العدل، حول سيرة ومسيرة الفنان الراحل، وأبرز أعماله وبصماته الفنية في عالم التمثيل والإنتاج.
معلومات عن الفنان سامي العدل
الفنان سامي العدل من مواليد 2 نوفمبر 1946 بمحافظة الدقهلية، ولد في قرية كفر عبد المؤمن مركز دكرنس، وتخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأفلام والمسلسلات، وهو أحد أصحاب شركة «العدل جروب»، للإنتاج الفني، وتوفي بعد مسيرة طويلة من الأعمال الفنية انتهت في 10 يوليو 2015.
الجدير بالذكر أن مهرجان المنصورة المسرحي، تنظمه محافظة الدقهلية برعاية وزارة الثقافة، ويرأس اللجنة العليا د أيمن مختار محافظ الدقهلية، ويتولى النجم أحمد وفيق رئاسة المهرجان في دورته الثانية، والنائب أحمد الشرقاوي الرئيس التنفيذي، ومدير المهرجان المخرج أحمد عبد الجليل ويرأس اللجنة الاعلامية الإعلامي وليد حسني، وتقام الدورة الثانية على مسارح المنصورة و4 محافظات أخرى، بمشاركة فرق مسرحية من دول عربية، كما تجرى على هامشه العديد من الورش الفنية.