مباحثات لبايدن في لندن مع الملك تشارلز وسوناك قبيل قمة الناتو

بدأ الرئيس الأمريكي، جو بايدن، زيارة قصيرة إلى العاصمة البريطانية لندن، اليوم الأحد، يلتقي خلالها الملك تشارلز الثالث، ورئيس الوزراء، ريشي سوناك، قبيل توجهه إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي «الناتو».

وأوردت وسائل إعلام أمريكية وبريطانية أنه من المقرر أن يناقش بايدن والملك تشارلز قضايا تغير المناخ، خلال زيارته القصيرة إلى العاصمة البريطانية لندن، وذلك قبل أن يغادر غداً الاثنين، إلى ليتوانيا، لحضور قمة حلف الناتو، المقررة يومي 11 و12 يوليو الجاري.

بايدن يزور بريطانيا قبيل قمة الناتو

وأوضح البيت الأبيض أن زيارة بايدن إلى بريطانيا قبل قمة الناتو، تستهدف تعزيز العلاقات الوثيقة بين أمريكا وبريطانيا، وفقاً لما نقلت وكالة أنباء «رويترز» عن مكتب الرئيس الأمريكي.

وعن تفاصيل زيارة بايدن إلى بريطانيا قبل يومين من قمة الناتو، من المقرر أن يزور بايدن مقر الحكومة البريطانية في «داونينج ستريت»، غداً الاثنين، ويعقد اجتماعاً مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

وأوضح المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني أن مناقشات سوناك وبايدن ستشمل قمة حلف الناتو القادمة، والأوضاع في أوكرانيا.

وقال سوناك في بيان أصدره مكتبه، في وقت سابق أمس السبت، إنه «في الوقت الذي نواجه فيه تحديات جديدة وغير مسبوقة لأمننا المادي والاقتصادي، أصبحت تحالفاتنا أكثر أهمية من أي وقت مضى».

وبالإضافة إلى اجتماعه المزمع مع سوناك غداً، من المقرر أن يلتقي بايدن مع الملك تشارلز الثالث، في قلعة وندسور، غرب لندن، ومن المقرر أن يناقشا قضايا تغير المناخ.

قمة الناتو يومي 11 و12 يوليو في ليتوانيا

وبعد انتهاء زيارته إلى بريطانيا، يتوجه كل من الرئيس الأمريكي ورئيس الوزراء البريطاني إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، لحضور قمة حلف شمال الأطلسى «الناتو»، التي تُعقد على مدار يومي 11 و12 يوليو الجاري، بحضور رؤساء وقادة الدول الأعضاء في الحلف.