«الشباب» توفر فرص عمل بحوافز ورواتب مجزية.. اعرف التفاصيل

توفر وزارة الشباب والرياضة، فرص عمل مناسبة للشباب بجميع المؤهلات، خاصة أصحاب المؤهلات العليا، لمساعدتهم على توفير احتياجاتهم وبناء مستقبلهم، وأعلنت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب مع مؤسسة كير مصر للتنمية، توافر فرص عمل من خلال مبادرة «أندية التمكين الرقمي» للمصريين وغير المصريين.

وأوضحت وزارة الشباب، أنّ العمل سيكون في كبرى شركات التأمينات والاستثمار البنكي، في وظيفة مبيعات، ونوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية والشروط المطلوبة ومميزات العمل.

الشروط المطلوبة

- أن يكون الخريجين المتقدمين للوظائف الخالية حاصلين على مؤهل عالٍ.

- ألا يزيد سن المتقدم لـ الوظائف عن 35 عاما.

- يمكن للذين لديهم خبرة أو دونها التقديم للوظائف.

- أن يكون قد سبق له وحصل على أحد تدريبات مبادرة أندية التمكين الرقمي، مثل «تدريب محو الأمية الرقمية، وتدريب مطورين Full Stack، وتدريب تطوير البرمجيات وقواعد البيانات، وتدريب التقنيات التكنولوجية الحديثة».

وحال عدم حضور أحد التدريبات السابقة من تدريبات مبادرة «أندية التمكين الرقمي» يمكنك التسجيل في التدريب مجانا من خلال ملء الاستمارة الخاصة بالتدريب الموجودة على صفحة وزارة الشباب والرياضة.

الحقوق والمميزات

- تتيح الشركة للموظفين فرصة الحصول على تدريب كامل على العمل دون رسوم أو مصاريف.

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبا أساسيا إضافة إلى عمولات.

- تمنح الشركة للعاملين بها أرباحا سنوية.

- تمنح للموظفين حوافز كل 3 أشهر.

- مواعيد العمل تكون من 9 صباحا وحتى 4 مساء، والإجازات يوم الجمعة والسبت، ومكان العمل في حي المهندسين بالجيزة.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية ملء الاستمارة الخاصة بالوظائف الموجودة على الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة.