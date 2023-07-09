وظائف معيدين بمعهد تكنولوجيا المعلومات.. إليك الشروط وآخر موعد للتقديم

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات عن وظائف معيدين شاغرة يمكن التقدم لها، وذلك في إطار خطة توسع المعهد بالمحافظات والمدن؛ لتقديم المزيد من التخصصات وبرامج تنمية القدرات لخدمة الموهوبين من الشباب.

تفاصيل وظائف المعيدين بمعهد تكنولوجيا المعلومات

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف المعيدين بمعهد تكنولوجيا المعلومات، من حيث المهام والشروط المطلوبة وآخر موعد للتقدم للوظيفة، وكيفية التقدم لها.

شروط التقديم للوظيفة

يشترط في المتقدمين لوظائف المعيدين بمعهد تكنولوجيا المعلومات، توافر الآتي:

- يجب أن يكون خريج أحد برامج معهد تكنولوجيا المعلومات.

- يفضل سكان نفس المحافظة أو المحافظات المجاورة.

- يتم اختبار المتقدمين وتقييمهم تقنيًا ومهارياً.

المهام المطلوبة من معيد التدريس

- إجراء أنشطة تدريسية في البرامج التدريبية المختلفة لمعهد تكنولوجيا المعلومات.

- إعداد وتصميم مواد التدريب.

- التدريب الفني والتوجيه لمتدربي المعهد.

- التعرف على التقنيات والاتجاهات الناشئة.

كيفية التقدم لوظائف معهد تكنولوجيا المعلومات

أوضح معهد تكنولوجيا المعلومات عبر صفحته الرسمية على «فيس بوك»، أنه يمكن التقدم لوظائف المعيدين بالمعهد، للراغبين بالانضمام إلى عائلة ITI، بملء النموذج من هنـــــــا، قبل يوم الخميس 20 يوليو 2023.