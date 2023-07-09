وظائف جديدة بإحدى الشركات الغذائية في قنا.. رواتب تصل إلى 10 آلاف جنيه

أعلن ديوان عام محافظة قنا، وظائف خالية في إحدى الشركات العاملة في مجال الصناعات الغذائية، بمنطقة كلاحين قفط الصناعية، برواتب تتراوح ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه حسب التخصص، على أن يجرى تقديم الأوراق للحصول على فرصة عمل داخل ديوان عام محافظة قنا.

تفاصيل فرص العمل المتوفرة في محافظة قنا

وكشف ديوان عام محافظة قنا عن تفاصيل فرص العمل المتوفرة، بعدد 78 فرصة عمل للشباب تفاصيلها كالآتي:

- عدد 60 عاملا، براتب 3 آلاف جنيه، ذكور فقط.

- عدد 2 مهندس جودة خريج كلية علوم براتب 5 آلاف جنيه، ذكور وإناث، خبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- عدد 1 محاسب خريج تجارة، أو يجيد اللغة الإنجليزية براتب 5 آلاف جنيه، ذكور وإناث.

-عدد 4 فني كهرباء براتب 5 آلاف جنيه، ذكور فقط وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- عدد 4 فني ميكانيكا براتب 6 آلاف جنيه ذكور فقط، وخبرة لا تقل 3 سنوات.

-عدد 2 مهندس أو فني مراجل غلايات، براتب 5 آلاف جنيه ذكور فقط، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- عدد 3 مهندس خريج كلية الزراعة براتب 10 آلاف جنيه، ذكور فقط، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

- عدد 2 مهندس مركزات طماطم خريج كلية الزراعة، براتب 10 آلاف جنيه، ذكور فقط وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

الأوراق المطلوبة لفرص العمل الجديدة

وتتضمن الأوراق المطلوبة للتقديم في فرص العمل الجديدة في المنطقة الصناعية، الآتي:

- صورة المؤهل

- صورة البطاقة

- صورة الموقف من التجنيد

- شهادة الخبرة

طريقة التقديم على فرصة عمل في محافظة قنا

وأكد ديوان عام محافظة قنا، أنه يجرى تقديم الأوراق إلى مكتب تشغيل الشباب، بدءا من غدا الاثنين 10 يوليو، حتى الأحد المقبل 16 يوليو.