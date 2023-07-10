شهد سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023، استقرارا ملحوظا، حيث استقر سعره في البورصات العالمية، ما أثر على سعره محليا، وفق ما كشف عنه صباح اليوم، موقع «وورلد فولكس» المتخصص في رصد أسعار الذهب والفضة.

وترصد السطور التالية سعر جرام الفضة 925 اليوم في مصر 2023، في جميع الأعيرة، كما يلي.

أسعار الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم الإثنين 10-7-2023، في الأسواق، كما يلي.

- سعر جرام الفضة سجل اليوم 22.77 جنيه.

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو 708.17 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 22.75.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 21.81 جنيه.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 916 إلى نحو 23.07 جنيه، وهو النوع الأكثر شيوعًا داخل مصر.

- يصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى نحو 21.06 جنيه.

- سعر جرام فضة العملات عيار 800 بنحو20.49 جنيه.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 750 نحو 18.22 جنيه.

أسعار سبائك الفضة

- سبيكة فضة عيار 999 من بي تي سي 44.675 جنيه.

- سبيكة فضة عيار 999 من سام 38.255 جنيه.

- جنيه فضة G M عيار 925 بنحو 355 جنيه.