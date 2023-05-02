استقرار أسعار الفضة في الأسواق.. الجرام يسجل 25.16 جنيه

حالة من الاستقرار تشهدها أسعار الفضة في البورصات العالمية، اليوم، وهو ما انعكس على استقرارها على المستوي المحلي، وفقا لما كشف عنه موقع «بنك لايف»، المتخصص في رصد أسعار الذهب والفضة.

لذا نستعرض بوابة الوطن من خلال السطور التالية، آخر ما استقرت عليه أسعار الفضة، اليوم الثلاثاء، مع بداية التداولات الصباحية، في جميع الأعيرة.

أسعار الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم الثلاثاء 2-5-2023، في الأسواق، كالتالي:

- جاء سعر جرام الفضة اليوم، 25.16 جنيه.

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو781.81جنيه جنيها .

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار999 نحو 24.80 جنيه بما يعادل 0.80 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 23.76 جنيه بما يعادل 0.77 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 925 إلى نحو 22.94 جنيه، يما يعادل 0.74 دولار.

- سعر جرام فضة العملات عيار 900 بنحو 22.72 جنيه بما يعادل 0.74 دولار.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 19.84 جنيه، بما يعادل 0.64 دولار.

- جرام الفضة عيار 750 يصل سعره إلى نحو 18.60جنيه بما يعادل 0.60 دولار.

سعر مصنعية جرام الفضة

جدير بالذكر أنّ جميع هذه الأسعار لا تشمل سعر المصنعية، إذ يتراوح سعر مصنعية الفضة بين 22-25 جنيه تقريبا، تختلف من محل إلى أخر.

كما يشهد سوق الفضة حاليا، إقبالا واسعا من جانب الشباب، الذين أصبحوا يفضلون شراء الفضة بعد التذبذب الذى يشهده أسعار الذهب في الأونة الأخيرة.