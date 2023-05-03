أسعار الفضة اليوم الأربعاء 3-5-2023.. الجرام بـ25.16 جنيه

ارتفاع طفيف شهدته أسعار الفضة اليوم الأربعاء في البورصات العالمية، ما أثر على سعره محليا، وفق ما كشف عنه صباح اليوم، موقع «بنك لايف» المتخصص في رصد أسعار الذهب والفضة.

وترصد السطور التالية أسعار الفضة، اليوم الأربعاء 3-5-2023، مع بداية التداولات الصباحية، في جميع الأعيرة، كما يلي.

أسعار الفضة اليوم

وجاءت أسعار الفضة اليوم الأربعاء 3-5-2023، في الأسواق، كما يلي.

- سعر جرام الفضة سجل اليوم 25.16 جنيه.

- سجل سعر الأونصة اليوم نحو 412.797 جنيه.

- سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 25.18 جنيه بما يعادل 0.81 دولار.

- سجل سعر جرام الفضة البريطانية عيار 958 نحو 24.12 جنيه بما يعادل 0.78 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة الإسترليني عيار 916 إلى نحو 23.07 جنيه، يما يعادل 0.75 دولار.

- يصل سعر جرام الفضة عيار 925 إلى نحو 23.29 جنيه، يما يعادل 0.75 دولار.

- سعر جرام فضة العملات عيار 800 بنحو 20.15 جنيه بما يعادل 0.65 دولار.

- سجل سعر فضة المجوهرات عيار 750 نحو 18.89 جنيه، بما يعادل 0.64 دولار.

- جرام الفضة عيار 585 يصل سعره إلى نحو 14.73جنيه بما يعادل 0.48 دولار.

أسعار سبائك الفضة

- سبيكة من الفضة 250 جراما عيار 999، بلغ نحو 3317 جنيها.

- سبيكة من الفضة 500 جرام عيار 999، بلغ نحو 6635 جنيها.

- سبيكة من الفضة كيلو واحد عيار 999، بلغ نحو 13271 جنيها.