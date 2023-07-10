المشدد 5 سنوات للمتهم بالشروع في قتل أحد الأشخاص ببولاق الدكرور

قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة المنعقدة في زينهم، اليوم، بحبس المتهم بالشروع في قتل شاب بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور؛ لخلافات بينهما، لمدة 5 سنوات مشددة، وإلزامه المصاريف الجنائية.

الشروع في قتل

وجاء في أوراق القضية بعد انتهاء النيابة العامة، من التحقيق مع المتهم «س. م» في غضون العام الماضي 2022 بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، بالشروع في قتل المجني عليه «ب. د» عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، إثر خلافات عائلية بينهما بدائرة القسم على النحو المبين بالتحقيقات.

ضربة في الرقبة

وأضافت أوراق القضية، أنّ المتهم أخرج من بين طيات ملابسه سلاحا أبيض «مطواة»، وسدد للمجني عليه ضربة في منطقة الرقبة، ما أسفر عن إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابعت أوراق القضية بأنّ المتهم أحرز وحاز سلاح أبيض «مطواة»، مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني من الجهات المختصة على النحو المبين بالتحقيقات.