عرض سائق تسبب في وفاة سيدة بالمرج على الطب الشرعي لتحليل المخدرات

قررت النيابة العامة عرض السائق المتهم بالتسبب في وفاة سيدة أعلى الطريق الدائري بدائرة قسم شرطة المرج، على الطب الشرعي لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المخدرات والكحوليات، لبيان إذا كان المتهم وقت ارتكاب الواقعة كان تحت تأثير المخدرات من عدمه، كما استعجلت النيابة العامة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتقرير الفحص الفني للسيارة.

إخطار بإصابة سيدة في حادث

تلقى مأمور قسم شرطة المرج إخطارا من أحد المستشفيات بدائرة القسم، يفيد بوصول سيدة مصابة بكسور في أنحاء متفرقة من الجسم ونزيف خارجي، ادعاء حادث سيارة، وأفاد الإخطار أنها لفظت أنفاسها الأخيرة أثناء محاولة إسعافها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة في العقد الخامس من العمر وترتدي كامل ملابسها.

التحريات: سيارة تصدم المجني عليها أثناء عبورها الطريق

وكشفت التحريات بأن المتوفية أثناء عبورها الطريق الدائري صدمتها سيارة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط السائق والتحفظ على السيارة، وتم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة أصدرت قراراتها المتقدمة وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.