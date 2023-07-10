إحالة عاطلين متهمين بالنصب على المواطنين في بولاق الدكرور إلى «الجنايات»

قرر المحامي العام لنيابات شمال الجيزة، بإحالة عاطلين للمحكمة الجنائية لاتهامهما بانتحال صفة موظفين للنصب على أصحاب المحال التجارية بدائرة قسم بولاق الدكرور، مع استمرار حبس المتهم لتحديد جلسة محاكمته بإحدى الدوائر.

المتهمان طلبا مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر

ترجع التفاصيل لمنتصف شهر مارس الماضي حينما ورد لمباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد فيه بتلقيه بلاغًا من الأهالي بوجود شخصين يتحصلا من أحد المحلات على مبالغ مالية، بسبب مخالفته، وأنَّهما تابعان لجهاز حماية المستهلك، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وتمّ التقابل مع أصحاب المحلات التجارية، وقرروا اتهامهما لشخصين طلبا منهما مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر مخالفات لهما، وأنهما يدعيان أنهما موظفان في جهاز حماية المستهلك وتم ضبطهما.

إيصالات مدون بها استلام مبالغ مالية

ووفقا للتحريات الأمنية تبين أنَّهما «ح.ر» 40 سنة، عاطل، مقيم فيصل، «م.أ»، 45 سنة، بحوزتهما 300 طلب استدعاء حضور مدون عليه خاص بجهاز حماية المستهلك، و20 وصل فارغ وكذا إيصالات مدون بها استلام مبالغ مالية من أصحاب المحال، وكارنيهات مدون عليها جهاز حماية المستهلك، ومبلغ 200 جنيه، ألقى القبض عليهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحصيلهما مبالغ مالية من أصحاب المحال التجارية، تحرر المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيقات.