«الزراعة» تحذر من تأثير موجة الحرارة على النحل.. وتكشف عن توصيات

أصدر معهد وقاية النباتات التابع لمركز البحوث الزراعية، عددا من التوصيات الفنية، لتخفيف تأثير ارتفاع درجات الحرارة على نحل العسل، خلال هذه الفترة التي تشهدها البلاد، من موجات لارتفاع درجات الحرارة، وما يصاحب ذلك من تأثير ضار على خلايا نحل العسل، وجاءت التوصيات كالتالي:

- التأكد من وجود ملكة قوية بطائفة النحل وأن يتوفر بها مخزون كاف من الغذاء.

- التأكد من التظليل الجيد للطوائف وعدم تعرضها لأشعة الشمس المباشرة.

- عدم فتح الخلايا إلا للضرورة وفي الأيام ذات درجات الحرارة المنخفضة نسبيا.

- يفضل استخدام الخلايا ذات العزل الحراري، أو على الأقل ذات الغطاء المعزول حراريا، وذلك لتقليل الإجهاد الحراري على النحل.

- التأكد من توافر مصادر للمياه النظيفة بالقرب من المنحل، ويفضل أن تكون مصادر للمياه الباردة غير المعرضة لأشعة الشمس الحارة.

- إضافة صندوق فارغ فوق الخلايا للتهوية.

- توسيع المسافة بين الإطارات الشمعية، مع إزالة الزائد منها عن حاجة النحل لزيادة الفراغ داخل الخلية.

- عدم فرز العسل، وكذلك عدم فحص الطوائف في الأيام شديدة الحرارة.