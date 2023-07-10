درجات الحرارة اليوم.. العظمى بالقاهرة 35 والرطوبة ترتفع في النهار

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الاثنين، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة رطب في الصباح الباكر، بينما يكون حارا رطبا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، فيما يكون شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون معتدل الحرارة والرطوبة ليلا.

تحذير من الرياح الشمالية الغربية

وحذرت هيئة الأرصاد من اضطراب الملاحة البحرية في البحر المتوسط، مشيرة إلى أن سرعة الرياح من 50:70 كم/س، وارتفاع الموج يتراوح من 2.5 إلى 4 أمتار، مشيرة إلى أن نشاط الرياح يمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

ظواهر تزيد حرارة الطقس

ونصحت «الأرصاد» المواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس حيث تزيد من الشعور بارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى أن ارتفاع نسب الرطوبة نهارا يزيد من الإحساس بحرارة الطقس عن المتوقع في الظل بقيم تتراوح بين «2:3» درجات مئوية.

درجات الحرارة اليوم الاثنين 10 يوليو

وجاءت درجات الحرارة اليوم الاثنين 10-7- 2023 على النحو التالي:

- القاهرة 35 - 23

- العاصمة الإدارية 34 - 24

- أكتوبر 36 - 23

- بنها 35 - 24

- دمنهور 34 - 23

- وادي النطرون 36 - 23

- كفر الشيخ 34 - 24

- المنصورة 33 - 24

- الزقازيق 35 - 24

- شبين الكوم 34 - 24

- طنطا 34 - 23

- دمياط 32 - 23

- بورسعيد 33 - 24

- الإسماعيلية 36 - 23

- السويس 36 - 23

- العريش 33 - 23

- رفح 32 - 22

- رأس سدر 36 - 23

- نخل 36 - 20

- كاترين 33 - 16

- الطور 36 - 26

- طابا 35 - 25

- شرم الشيخ 37 - 29

- الإسكندرية 30 - 24

- العلمين الجديدة 30 - 24

- مطروح 29 - 24

- السلوم 31 - 23

- سيوة 27 - 23

- رأس غارب 37 - 27

- الغردقة 37 - 28

- سفاجا 38 - 27

- مرسى علم 38 - 28

- شلاتين 36 - 29

- حلايب 34 - 28

- أبو رماد 35 - 28

- رأس حدربة 33 - 27

- الفيوم 36 - 24

- بني سويف 37 - 24

- المنيا 37 - 24

- أسيوط 37 - 25

- سوهاج 38 - 25

- قنا 39 - 27

- الأقصر 40 - 27

- أسوان 41 - 29

- الوادي الجديد 40 - 26

- أبو سمبل 40 - 30.