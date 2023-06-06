رئيس اتحاد النحالين العرب: النحل مسؤول عن 35% من ناتج الغذاء العالمي

قال فتحي بحيري، رئيس اتحاد النحالين العرب، إن السلالة المصرية الأصيلة في النحل، تربى في الخلاية الطينية القديمة، ومن الضروري الحفاظ عليها، لأنها تعتبر كنز، مشيرًا إلى أن النحل مسؤول 35% من ناتج الغذاء العالمي، من خلال عملية التلقيح للمحاصيل المختلفة.

بحيري: دورة حياة النحل المصري 19.5 يوم

أضاف «بحيري» خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج «بالورقة والقلم»، على فضائية «ten»، أنَّ دورة حياة النحل المصري 19.5 يوم، وهي مقاومة جدًا للأمراض، مشيرًا إلى هناك ضرورة لتأصيل السلالة المصرية، خاصة أنها لم تعد موجودة بصورة كبيرة.

ملكة النحل تعيش 3 سنوات

تابع رئيس اتحاد النحالين العرب، أنَّ ملكة النحل تعيش 3 سنوات، وهي المسؤولة عن نظام الخلية بالكامل، ووضع البيض، وتطور الخلية، وتتواجد الملكة في كل طائفة، ولا يمكن أن تتواجد أكثر من ملكة في خلية واحدة.

طائفة خلية النحل القوية بها فوق الـ50 ألف نحلة

قال إنَّ الطائفة القوية تحتوي على ما لا يقل عن 50 ألف نحلة، وملكة واحدة، مشيرًا إلى أن ذكر النحل يعتبر عالة على الخلية، لكن لا غنى عن وجوده، لأنه الوحيد القادر على تلقيح النحل.

ولفت «بحيري»، إلى أنَّ عسل النحل المصري من أجود الأنواع على مستوى العالم، لكن التسويق قد يوجه المستهلك لشراء نوع معين من العسل.