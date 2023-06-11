أسراب النحل تحلق فوق ساحة تايمز سكوير في نيويورك.. ما السبب؟

رصد كاميرات عدد من رواد مواقع السوشيال ميديا بالولايات المتحدة تحليق أسراب كبيرة من النحل فوق ساحة تايمز سكوير فى نيويورك، حيث عرضوا الفيديوهات والصور، والتي لاقت تفاعلا كبيرا، وتفسيرات متعددة حول هذه الظاهرة التي تتكرر بشكل سنوي، وفق ما أفاد تقرير لموقع «إنديانا تايمز».

أسراب النحل تحلق فوق ساحة تايمز سكوير فى نيويورك

وكانت مقاطعة مانهاتن عانت من هجوم أسراب النحل على بعض المباني في ساحة تايمز سكوير فى نيويورك أمس السبت، حيث قامت الشرطة بتطويق جزء من كتلة سكنية في تايمز سكوير في نيويورك للسماح لمربي النحل الذين يُعهد إليهم بالتقاط النحل بطريقة إنسانية ونقله إلى بيئة أكثر أمانًا.

وقام مربو نحل وشرطة نيويورك إلى تجمع الآلاف من الحشرات الطنانة من ساحة تايمز سكوير، بعد أن صنعوا خلية نحل داخل منطقة جلوس مطعم في الهواء الطلق، والذين نجحوا في احتواء الموقف ونقل النحل إلى أماكن وبيئة آمنة بعد تجميع السرب.

رواد السوشيال ميديا يتحدثون عن أسراب النحل

وقال حساب يحمل اسم ميشال ساموني بلانك على موقع الإنستجرام، أن أسراب النحل حلقت في الجو لمدة 15 دقيقة، وكان يبدو كما لو أن هناك دخانا بالجو، لأن النحل كان بكل مكان.

وأضافت «لم يتعرض أحد للسع، ولم يصب أحد بأذى، وكان النحل في كل مكان ولم يكن أي منهم ضارًا».

وتابعت أنه بمجرد أن بدأ النحل في التجمع معًا على المباني أو الأماكن الثابتة، وصلت قوات الشرطة في نيويورك مع مربي النحل، والذين وصلوا على الفور وعالجوا الموقف.

وتكهن الكثير أن النحل قد تجمع بالساحة بعد أن أزعجه الضباب الدخاني الذي غطى نيويورك في وقت سابق من هذا الأسبوع.