مدبولي يستمع لشرح حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية في سيوة

استمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في أثناء زيارته لواحة سيوة، إلى شرح من اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، بالقاعة الرئيسية بمقر القرية الأولمبية، حول الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة بوجه عام وسيوة على نحو خاص.

ورحب محافظ مطروح، في مستهل كلمته برئيس الوزراء والحضور، مؤكّداً عمق المحبة والاعتزاز والتقدير الذي يحمله أهالي المحافظة لاهتمام القيادة السياسية الكبير بتلك البقعة الغالية من أرض الوطن.

واستعرض محافظ مطروح، صوراً تعكس الوضع الراهن لعدد من المشروعات البارزة التي تشهدها مطروح، والتي اعتبرها من ثمار ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة التي تحتفي مصر بالذكرى العاشرة لها هذه الأيام، وعلى رأسها مدينة العلمين الجديدة، ومحطة الضبعة النووية السلمية لتوليد الطاقة الكهربائية، وتطوير الطريق الدولي الساحلي (مطروح - الإسكندرية)، وتطوير طريق (وادي النطرون - العلمين)، ومحور (روض الفرج - الضبعة)، ومشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح)، والمشروعات الزراعية بالدلتا الجديدة ومستقبل مصر، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بقاعدة محمد نجيب، وميناء جرجوب البحري، وتطوير ميناء السلوم البري بوابة مصر الغربية، ومحطات تحلية مياه البحر بالمدن الساحلية بالمحافظة، ومشروعات الهيدروجين الأخضر على أرض مدينة النجيلة.

وأضاف أنَّه في إطار تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم تنفيذ عدد 103 مشروعات بنسبة 100% بعدد11 قرية في المرحلة التمهيدية للمبادرة من إجمالي 56 قرية، وتمّ التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لدخول 23 قرية و7 تجمعات ضمن المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة.

وأوضح اللواء خالد شعيب أنَّ محافظة مطروح تشهد خلال السنوات من 2020 حتى 2023 تنفيذ 472 مشروعاً خدمياً وتنموياً بتكلفة استثمارية تبلغ نحو 12.3 مليار جنيه، تتضمن 119 مشروعاً في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وكذا 28 مشروعاً في قطاع الكهرباء مثل محطة محولات شرق مطروح، وموزع كهرباء بمنطقة الحمراء بمدينة العلمين، وأيضاً مشروعات بقطاع الطرق بطول 320 كيلومترًا، منها تطوير مدخل مدينتي الضبعة والحمام، وتنفيذ طريقي سيدي براني والسلوم، بالإضافة إلى 84 مشروعاً بقطاع الإسكان والمرافق، و27 مشروعاً بقطاع الصحة، منها تنفيذ الوحدة الصحية بقرية الزويدة، ووحدة طب أسرة سيدنا هود، ووحدة النصر بإدارة مطروح.

وأضاف اللواء خالد شعيب أن محافظة مطروح تشهد أيضاً مشروعات أخرى، وتنفذ هيئة الأبنية التعليمية 39 مشروعاً، منها المدرسة المصرية اليابانية بمطروح، ومدرسة حدائق مطروح الرسمية المتميزة للغات، ومدرسة فرج كويلة للتعليم الأساسي ببراني، ومدرسة خالد بن الوليد الابتدائية المشتركة بالحمام، كما يقوم جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي بتنفيذ 19 مشروعاً، منها تنفيذ بئر عميقة بالدكرور في سيوة، وصيانة آبار رومانية، وتنفيذ مجزر مدينة الحمام، وتنفيذ الطبقة السطحية للطريق الدائري حول أبو شروف، بالإضافة إلى مشروعات ينفذها مركز التنمية المستدامة لموارد مطروح، بينها تنفيذ آبار نشو، وآبار روماني، وعدد من السدود الأسمنتية، ومشروعات أخرى تشمل تنفيذ مراكز للشباب، ومراكز للتأهيل، ورعاية أطفال التوحد، ومشروعات للتطوير الحضاري، تتضمن تطوير عمارات حي الزهور بمدينة مرسى مطروح، وتنفيذ برج سكني لتسكين أهالي منطقة الطابية بمرسى مطروح، وتطوير منطقة السواني بمرسى مطروح، وإنشاء سوق حضارية ببراني.

وأضاف المحافظ أنَّه من المخطط خلال الخطة الاستثمارية للعام 2023 - 2024 تنفيذ 89 مشروعاً بتكلفة 442 مليون جنيه تقريباً.

موقف المشروعات بواحة سيوة، مشيراً إلى أنها تعد من أقدم الواحات بمصر، وتقع على بعد 300 كيلومتر جنوب مدينة مطروح، وتنخفض بنحو 18 مترا عن مستوى سطح البحر، وتبلغ مساحتها نحو 94 ألف كيلومتر، ويقدر عدد سكانها بنحو 36 ألف نسمة، وتتكون من 5 وحدات قروية.

وأشار المحافظ إلى أن واحة سيوة تحظى بالعديد من المقاصد السياحية، حيث تتميز بالمناظر الطبيعية الخلابة، وتنتشر في أرجائها الآبار وعيون المياه الطبيعية، التي تستخدم في الزراعة والري، وتشتهر بزراعة التمور والزيتون ومحاصيل أخرى مهمة، كما تضم الواحة معالم أثرية مهمة مثل معبد آمون، وجبل الموتى، ومدينة شالي القديمة، وجبل الدكرور، وتشتهر بسياحة السفاري، وسياحة الاستشفاء التي تقوم على الدفن بالرمال في منطقة الدكرور للعلاج من أمراض الروماتيزم والخشونة وآلام العمود الفقري، وكذا المياه الكبريتية حيث يوجد بالواحة 220 عيناً طبيعية لري الزراعات، وعين وحيدة متفردة بوجود عنصر الكبريت مما يجعلها مقصدا للاستشفاء، هذا إلى جانب بحيرات الملح الطبيعية، لدور اليود في تقوية مناعة الجهاز التنفسي.

وأوضح محافظ مطروح أنَّ واحة سيوة تشهد بوجه خاص تنفيذ عددٍ من المشروعات الخدمية والتنموية، تتضمن منظومة الصرف الصحي المتكامل لمدينة سيوة، كمعالجة ثنائية، بطاقة 18 ألف م3/يوم، وإنشاء محطة تنقية مياه الشرب بإزالة الحديد والمنجنيز بطاقة 5 آلاف م3/يوم بقرية المراقي بمركز سيوة، وينفذ جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي 21 مشروعاً بسيوة تتضمن استكمال رصف طريق (سيوة - مطروح) الخرساني بطول 300 كيلومتر، وطريق (سيوة - الواحات) بطول 360 كيلومترا، وعدد من الطرق التنموية والداخلية للواحة، مع إنشاء عدد من الآبار، وتنفيذ تجمعات سكنية بقريتي أم الصغير وبهي الدين. وتقوم هيئة الأبنية التعليمية بتنفيذ 14 مشروعاً في سيوة، بينها إنشاء 7 مدارس جديدة، وصيانة 7 مدارس قائمة، إضافة إلى العديد من المشروعات التي ساهمت في حل مشاكل مياه الصرف الزراعي الزائدة بسيوة.

كما استعرض اللواء خالد شعيب جانباً آخر من المشروعات بواحة سيوة، مشيراً إلى أنَّه يتمّ تنفيذ 5 مشروعات في قطاع الشباب والرياضة لتطوير مراكز الشباب وتعزيز دورها، ويتم تشييد طرق داخلية بالواحة بإجمالي طول نحو 70 كيلومترا، وكذا استكمال مشروع التنسيق الحضاري بمدينة سيوة، مع الحفاظ على طابعها العمراني. كما أضاف انه تم انشاء فرع لمكتبة مصر العامة في سيوة، وإنشاء وحدة مرور سيوة، وتنفيذ برامج للتمكين الاقتصادي للشباب بالواحة بتوزيع 100 فدان بقرية أبو شروف بمركز سيوة لتشجيع الشباب على العمل والإنتاج وتوفير حياة كريمة لهم، ويتم أيضاً دعم صغار المزارعين بالواحة بالتعاون مع وزارة الزراعة، حيث تم إقامة معمل «التريكوجراما» الخاص بمكافحة الآفات الزراعية مع توفير أجهزة حقن وعلاج لمكافحة سوسة النخيل، كما من المنتظر انطلاق المهرجان الدولي للتمور بنسخته السابعة في أكتوبر 2023 والتي شهدت الواحة انطلاقه لأول مرة عام 2015.

ولفت محافظ مطروح، إلى أنَّه تمّ تطوير وإعداد مطار سيوة لاستقبال الطائرات والأفواج السياحية، والعمل على الترويج السياحي للواحة بما تمتلكه من مقومات سياحية متعددة، كما تم بتوجيهات القيادة السياسية إيجاد حل جذري لمشكلة الصرف الزراعي الزائد، والذي عانى منه أهالي الواحة على مدار 3 عقود، من خلال شق قناة مفتوحة طولها 34 كيلومترًا لنقل المياه خارج الواحة.

وعرض «شعيب»، عدداً من المطالب والاحتياجات التي تستهدف استكمال الخطط التنموية والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للأهالي بمطروح، إذ وجه رئيس الوزراء بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.