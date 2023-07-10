«القاهرة الإخبارية»: كوريا الشمالية تهدد بإسقاط طائرات أمريكية تنتهك مجالها

جددت كوريا الشمالية اتهاماتها للولايات المتحدة بانتهاك مجالها الجوي باستخدام طائرات استطلاع، وحذّرت بيونج يانج، اليوم الاثنين، من أن تمسكها بممارسة سياسة ضبط النفس، لن يمنعها من إسقاط هذه الطائرات في حالة انتهاك مجالها الجوي.

واشنطن ترسل غواصة نووية إلى مياه شبه الجزيرة الكورية

وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الوطني في كوريا الشمالية، في بيان نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، إن الإجراءات العسكرية الأمريكية الاستفزازية تؤدي إلى وضع يجعل الصراع النووي أقرب إلى الواقع في شبه الجزيرة الكورية.

وأشار المتحدث الكوري الشمالي إلى استخدام الولايات المتحدة طائرات استطلاع وطائرات مسيّرة، وأضاف أن واشنطن تُصعد التوتر بإرسالها غواصة نووية إلى مياه قريبة من شبه الجزيرة الكورية.

وقال المتحدث: «ليس هناك ما يضمن عدم وقوع حادثة مروعة مثل إسقاط طائرة استطلاع استراتيجية تابعة للقوات الجوية الأمريكية» في المياه شرقي البلاد.